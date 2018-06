Tunisie: Ne soyons pas complices de la mascarade

Maâloul est un homme abattu, qui a du mal à comprendre qu'on en soit arrivé là. Il n'est certainement pas le seul...

Après le premier match contre l'Angleterre, il n'a pas voulu comprendre qu'on allait droit dans le mur... Ça n'a pas manqué. Car, avec tout ce qui se passe autour de l'équipe, le miracle encore espéré face à la Belgique ne dépassera pas le stade de fol espoir.

Les responsables de cette débâcle devraient sérieusement considérer les conséquences de leur mondanité et de leur futilité. Ils n'avaient aucun respect pour leur public, pour l'équipe et pour tout ce que représente la participation au Mondial. Des hommes qui refont tout l'ordre sportif à leur image quand l'opportunité se présente.

Dans la foulée, chacun trouvera bien une excuse pour tenter de faire croire qu'il n'y est pour rien après tout... En attendant, Nabil Maâloul est désolé d'en être arrivé là. Mais c'est à croire que l'institution «équipe de Tunisie» n'existe plus. Qu'on peut jouer avec et la manipuler comme on veut. Ils sont devenus des spécialistes de la chose ; ces joueurs et leur entraîneur qui nous ont menés en bateau. Ils n'ont fait que berner tout leur monde jusqu'à ce qu'ils soient couverts de ridicule. De toute façon, qui a encore envie de voir la sélection dans ce Mondial ?

La participation au Mondial a finalement débouché sur une comédie. La Belgique et l'Angleterre n'ont finalement sanctionné que le vide, car la sélection n'a jamais existé dans cette histoire pitoyable et pittoresque de coupe du monde.

Sur le terrain, l'équipe ne savait pas trop comment réagir. On avait l'impression que les moments de mascarade ont, en réalité, duré le double. Tout le contraire de ce que l'on attendait d'une présence au Mondial en matière d'intensité, de surpassement et d'inspiration. Là, en deux matches, c'était le néant. Surtout qu'au moment de chercher l'inspiration auprès de leur entraîneur, les joueurs n'ont eu pour réponse que de continuer dans la désorientation. Voire le dérèglement !... Dans une telle situation, on se sent retardé et inconséquent. Surtout culpabilisé. Il y avait du monde au stade, devant la télé. Comment peut-on en arriver là? Un sentiment de malaise. On ne fait pas une carrière de footballeur pour jouer comme ça. On pense à sa famille, à ses amis, à son public, et on imagine tout simplement tous ces gens sortir du stade ou éteindre le téléviseur avec un drôle de sentiment.

On dit que le football rassemble et que la Coupe du monde devrait être un moment de fête où les fans du monde entier applaudissent leurs équipes. Mais qu'en est-il lorsque le football est utilisé pour masquer autant de défaillances et de manquement dans toute la politique sportive du pays ? De surcroit à une échelle sans précédent...