Tunisie: Une incarnation d'envie et de dimension

Mais le golf tunisien et ses golfeurs ne sont pas que cela. Ils sont aujourd'hui considérés comme une véritable machine de spectacle et relèvent bel et bien des principaux acteurs du monde sportif.

Au point de devenir plus qu'un sport et plus qu'une activité sportive. Cela peut prendre l'allure d'une question de timing, mais chacune des étapes et des épreuves par lesquelles passe cette discipline est de nature à la préparer pour les suivantes. Tout particulièrement pour les épreuves continentales.

L'équipe nationale tunisienne de golf a été sélectionnée parmi les 22 sports devant représenter la Tunisie à la 18e édition des Jeux Méditerranéens TARRAGONA 2018, qu'abritera la ville espagnole du 22 juin au 1er juillet. Le golf, absent lors de la précédente édition à Mersin en 2013, fera son retour parmi les 33 autres disciplines inscrites au programme de cette édition et c'est tant mieux pour notre élite, tout comme pour un sport qui, d'une étape à l'autre, prend chaque fois une plus grande dimension. Avec tout particulièrement l'espoir que ce retour sera une occasion propice pour les dirigeants au sein du bassin méditerranéen en vue de discuter de l'opportunité et la création de l'Union méditerranéenne à l'instar des autres sports.

Il est aujourd'hui question d'un véritable plan de bataille destiné à rendre le golf plus performant. L'arrivée de Maher Bouchamaoui à la tête de la fédération constitue, à n'en point douter, une opportunité à saisir et à positiver. En effet voilà un responsable sportif capable d'apporter le plus tant souhaité. Il s'agit au fait de pointer ce que les passionnés et les amateurs de ce sport n'hésitent pas à considérer comme un choix et une présence irrévocables dans tout ce qui est censé être entrepris aussi bien à l'immédiat qu'à long terme. Une incarnation d'envie et de dimension. Le sens de responsabilité encore davantage. Une façon de reconnaître que la réussite est avant tout une affaire de détermination et de don de soi. Et là, l'on ne peut s'empêcher d'évoquer l'état d'esprit qui oriente le travail au sein du bureau fédéral, l'obligation de se fondre dans le cadre défini du groupe et à en accepter les règles.

On prend ainsi la mesure de l'œuvre accomplie et on réalise que, derrière tout accomplissement, il y a un haut degré de responsabilité. Il faut dire que c'est souvent dans les contextes les plus favorables que viennent les réussites et les exploits. Mais c'est aussi dans les grands rendez-vous que les golfeurs s'épanouissent encore davantage. C'est ce que la vie sportive nous enseigne de façon générale. Et c'est à la génération actuelle du golf tunisien d'écrire sa propre histoire.

La Tunisie sera à sa quatrième participation à cette joute. La sélection composée du trio Rabeh Bedoui, Elyes Barhoumi, Aziz Bedoui et l'entraîneur Hatem Nasr s'est envolée vendredi dernier pour l'Espagne pour prendre part à cette compétition. Le président de la FTG, Maher Bouchamaoui, membre du bureau exécutif du CIJM est déjà sur place. Le tournoi se déroulera à partir d'aujourd'hui, 25 juin, et se poursuivra jusqu'au au 28 du mois courant.