Ile Maurice: Mariée de 13 ans décédée - Son époux libéré sous caution

Cette enquête est menée par l'inspecteur Persand, le sergent Beebeejaun et la police de Goodlands sous la supervision du surintendant de police Musafeer et du surintendant de police Dawoonarain, Divisional Commander du Nord.

Samedi, c'est devant la Bail and Remand Court que le jeune homme avait été traduit avant d'être reconduit en cellule policière. Alors qu'on l'emmenait au poste de police de Poudre-d'Or pour être détenu en cellule, il a essayé de s'échapper et a bousculé les policiers qui l'escortaient. Il a pu être maîtrisé et les forces de l'ordre lui ont ordonné de se calmer. «Mo latet fatigé, mo'nn perdi mo madam», s'est-il défendu.

Une charge provisoire de «causing child to be sexually abused» avait été retenue contre lui. Ce maçon de 19 ans, domicilié à Goodlands, avait été arrêté avant-hier après le décès de sa jeune épouse de 13 ans, Ruwaidah, qui était enceinte.

