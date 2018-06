Soudan: Nouvelle rencontre à Khartoum des 2 acteurs de la crise

La communauté internationale s'impatiente pour trouver une sortie de crise à ce conflit qui a déjà fait des dizaines de milliers de morts et plus de quatre millions de déplacés. Si rien ne ressort de cette rencontre, un troisième face à face est prévu au Kenya.

Les plus pessimistes pensent plutôt que les deux acteurs du conflit subissent d'intenses pressions pour négocier et trouver un accord. Les Etats-Unis ont récemment imposé des sanctions contre des proches des deux belligérants. L'ONU menace de faire de même si un accord politique n'est pas trouvé d'ici la fin du mois.

Ce qui n'a pas empêché vendredi, Khartoum d'annoncer un nouveau face à face pour ce lundi. Un nouveau rendez-vous dont on ne sait pas grand-chose. Les officiels disent que la semaine dernière n'était finalement qu'une prise de contact et que cette semaine, les deux parties vont aborder le vif du sujet.

