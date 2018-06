Mali: La principale association peule parle de 37 morts après l'attaque de Koumaga

Les Burkinabè sont de plus en plus nombreux à venir se réfugier dans la région de Tombouctou… Plus »

« C'est un conflit entre deux communautés. Nous savons également qu'il y a des ennemis, des terroristes qui se trouvent dans ces localités et qui essayent d'instrumentaliser les deux communautés », a déclaré Amadou Koïta, le porte-parole du gouvernement. Il ajoute qu'une enquête judiciaire a été ouverte et assure que ces crimes ne resteront pas impunis.

Ces informations restent toutefois à confirmer par les autorités. A Bamako, on parlait ce dimanche de 16 corps retrouvés après un « accrochage violent » entre communautés, sans donner plus de précisions sur l'identité des victimes ou des assaillants.

L'association Tabital Pulaaku est catégorique. Selon elle, des chasseurs dozos sont à l'origine de la mort d'au moins 37 civils peuls. Parmi lesquels des hommes, des femmes et des enfants. L'association explique que ces chasseurs ont pénétré samedi dans le village de Koumaga et « qu'ils se sont mis à tirer sur tous ceux dont ils croisaient la route ».

Mais ce bilan serait bien plus lourd selon l'association Tabital Pulaaku. La principale association peule du Mali parle elle d'au moins 37 morts dans deux attaques distinctes et pointe du doigt à chaque fois des chasseurs dozos.

