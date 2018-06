Cote d'Ivoire: Le livre de vie de Mme Kétouré, l'automobiliste pionnière !

Dans un contexte colonial marqué par des inégalités et autres brimades liées à la qualité de noir colonisé, disons « Indigène », il n'était qu'inattendu, de voir un « Nègre », à plus forte raison une « Noire », donc une femme, arpenter les routes d'Abidjan ou Grand-Bassam, au volant d'une voiture.

Et, pourtant, ce fut le cas, dès 1947, de Marie Bernadette Abréma épouse Kétouré dont les méandres enjoués de la vie marquée du sceau de la première femme automobiliste de Côte d'Ivoire, justement, font l'objet mais sont aussi le sujet de la publication : « Au volant d'une vie ».

Dont la dédicace se fera ce vendredi 29 juin, à partir de 16h, à la salle des fêtes du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Une cérémonie placée sous le haut-patronage de Daniel Kablan Duncan, Vice-président de la République, le parrainage de la Grande chancelière, Henriette Dagri-Diabaté.

« Au volant d'une vie », va au-delà de l'aspect qui pourrait paraître « Insolite » d'une as du volant, mais englobe les pans de vie d'une jeune-fille « N'Zima » qui, de son Grand-Bassam natal, pôle économique et politique de la colonie française de Côte d'Ivoire, tel dans un conte de fée, change de statut en entrant en idylle avec un Français, tout aussi atypique car d'origine africaine, guinéenne, Mamadou Kétouré, qui n'est autre que le conseiller général de Grand-Bassam, en plus d'être un négociant et exploitant agricole plus que prospère. Sans compter avec ses amitiés des plus sélects avec Sékou Touré, Houphouët-Boigny, entre autres.

Un livre à 4 mains, 2 signatures au service d'une grande dame

Ecrit comme un thriller hollywoodien, cet ouvrage biographique sur celle qu'il convient de baptiser « Maman Abréma », cette grande dame presque centenaire, porte les signatures non moins prestigieuses de deux journalistes et écrivains ivoiriens : Agnès Kraidy et Alex Kipré. Tous deux journalistes au groupe Fraternité Matin.

A coups d'illustrations, de témoignages ô combien poignants en 100 pages paru sous les presses des Editions Kailcédra, à l'aune d'une ascension sociale d'une fille-femme-mère-aïeule, sans être allée à l'école classique, est dépeinte par des plumes sensibles et pointues, comme une être de son temps qui a compris la portée sociétale de l'auto-éducation par le livre et la lecture et être dans l'air du temps.

Un rendez-vous à honorer, la dédicace, ce vendredi 29 juin, un vade-mecum, « Au volant d'une vie », à installer en bonne place dans sa bibliothèque pour savoir se conduire dans la... vie.