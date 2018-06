Cote d'Ivoire: Hadj 2018 - Une mission de supervision dans la région du Bafing

Dans un contexte colonial marqué par des inégalités et autres brimades liées à la… Plus »

Au plan sanitaire, à en croire le Dr Savané Gaoussou, membre de la délégation, tous les vaccins sont disponibles et n'y a aucun problème pour la prise en charge totale des pèlerins ivoiriens avant, pendant et même après le Hadj. «Le volet médical est très important parce que le voyage est très stressant», dira le chef de délégation, Moctar Dosso.

Une attitude de nature à ne pas permettre au formateur de dispenser convenablement ses enseignements. D'où l'exhortation de l'imam Ayouba Sylla: «soyez assidus aux cours afin de maîtriser tous les contours du Hadj. La formation qui est acte d'adoration d'Allah, facilite non seulement le pèlerinage mais aussi et surtout l'encadrement de nos compatriotes» en Arabie Saoudite.

C'était le dimanche 24 juin 2018 au sein de la grande mosquée de la ville. A en croire Moctar Dosso, chef de délégation, il s'agit d'une mission de «supervision et d'écoute» dont le but est d'apprécier le niveau de formation des candidats au pèlerinage à la Mecque, relever les difficultés et prodiguer des conseils pour la suite.

