Gabon: Port-Gentil - Le PDS au secours des victimes du feu

La famille politique de Me Séraphin Ndaot Rembogo, le Parti pour le développement et la solidarité sociale « PDS » réalise des maisons pour les victimes d'incendies du chef-lieu de l'Ogooué-Maritime. Les premières maisons refaites ont été, récemment, livrées au quartier Balise 3 Filaos dans le 2ème arrondissement de la commune de Port-Gentil (Gabonews) :

Au quartier Balise 3 Filaos, des familles perdaient leurs biens en février, le feu faisait des nouveaux sans abri. Quelques semaines après ce sont d'autres sinistrés qu'enregistrait la ville de Port-Gentil à Sindara, Salsa, Petite Route de la mosquée, 100 manguiers. Les travaux sont menés par l'entreprise Global Won Services de Wilfried Obame Ndong qui emploie une vingtaine de gabonais en ce temps de recherche d'emploi. A la fin du projet de reconstruction de ces maisons emportées par les flammes, c'est une dizaine de maisons livrées aux compatriotes par le PDS.

En avril, le PDS venait au chevet des victimes du feu. Et, le parti décidait d'apporter du réconfort à ceux-là qui avaient perdu leur toit. Ce sont plus de 42 millions de francs cfa déjà décaissés pour l'exécution du projet de solidarité. Cette œuvre s'inscrit dans la politique sociale du parti de Me Ndaot Rembogo. Dès 2007, le PDS cultive un humaniste certain à regarder les actions sur le terrain. « Ces compatriotes disposent aujourd'hui d'une maison et, retrouvent leur dignité » a dévoilé le Coordonnateur communal du PDS, Jean Claude Moussavou. Le PDS a équipé chaque maison de lits, meuble et appareils électroménagers.

C'est un acte qui démontre d'après les témoignages des bénéficiaires l'attachement du président du parti à la cause sociale qui s'érige en ADN de la vague orange. « Merci pour les maisons, merci pour l'ameublement, merci pour l'équipement. Nous vous disons à vous-même, M.le président et au PDS, merci, merci et merci abora » a répété avec beaucoup de reconnaissance, Martine Mbang intervenant au nom des bénéficiaires de 3 Filaos.

A l'analyse des propos des bénéficiaires qui reconnaissent l'intérêt de l'apport du PDS, Me Ndaot s'est exprimé ainsi : "je viens ici en tant que fils, je viens ici en tant que frère, je viens ici en tant que parent, je viens ici en tant que compatriote. Vous avez vu ici passer des hommes et des femmes sensibles, des portgentillais qui sont venus vous saluer, vous réconforter, rappelle le président de cette formation politique. Le PDS a été fortement touché par les maux qui vous ont ébranlés, les responsables locaux du parti avaient fait le point de ces incendies et trouvé des solutions urgentes" a indiqué Me Séraphin Ndaot.