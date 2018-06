Gabon: Révision listes électorales - « Les élections sont une véritable farce », dixit Bruno Ben Moubamba

Dans le cadre de l'opération de révision des listes électorales, l'ancien vice-premier ministre Bruno Ben Moubamba s'est rendu dans un centre d'enrôlement. Sur les lieux, l'acteur politique affirme avoir remarqué le marchandage du vote auprès des électeurs « J'ai constaté dans un Bureau d'enrôlement ce dimanche 24 juin 2018 que les élections sont une véritable farce. Pour exemple, les enrôlements ne sont en majorité qu'un commerce électoral où les populations en situation précaire vendent leur vote et leur pays au plus offrant. On est loin des principes, des valeurs et des normes démocratiques », déclare-t-il sur sa page Facebook.

La révision des listes électorales suscite de plus en plus le doute sur la transparence du vote. A quatre jours de la fin de cette opération, Bruno Ben Moubamba dénonce déjà une mascarade.

