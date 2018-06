Gabon: RHM - Déclaration sur la révision des listes électorales en vue des législatives 2018.

Le Président du Rassemblement Héritage et Modernité, Alexandre Barro-Chambrier a fait une déclaration le 21 juin dernier à Libreville. Ladite déclaration s'inscrit dans l'optique de la révision des listes électorales en vue des élections législatives 2018.

C'est dans la salle où se tiennent habituellement les rencontres du Rassemblement Héritage et Modernité(RHM) que son président, Alexandre Barro-Chambrier a fait une déclaration. Cette déclaration concerne la révision des listes électorales en vue des législatives 2018. Le Président Barro-Chambrier a d'abord rappelé que le RHM est né du refus de l'oppression, de l'injustice et du totalitarisme. Il s'est dès sa création résolument rangé dans l'opposition et pris une part active dans la Coalition pour la Nouvelle République (CNR) constituée autour du Président Jean Ping, le véritable vainqueur de la dernière élection présidentielle et qui demeure le Président légitime du Gabon confirmera-t-il.

En poursuivant ses propos, ABC persiste et signe que le RHM continue, à l'instar des autres partis politiques de la Coalition pour la Nouvelle République, de militer pour le rétablissement de la vérité des urnes et le triomphe de l'alternance afin, le Président Jean Ping recouvre la plénitude du pouvoir qui lui a été usurpé.

Tout en poursuivant ce combat estime le Président du RHM, « nous avons décidé de participer aux prochaines élections législatives avec d'autres Partis de la Coalition pour la Nouvelle République ainsi qu'avec d'autres formations politiques résolues à œuvrer pour l'alternance. Nous agissons pour répondre aux attentes profondes de nos compatriotes qui aspirent à une autre gouvernance. Les Gabonais sont fatigués des violations des droits humains et n'en peuvent plus des crimes rituels. C'est pour toutes ces raisons que nous devons continuer le combat. Le peuple aspire dans sa grande majorité à l'alternance et à une dynamique nouvelle. Nous devons sortir de l'impasse actuelle et retrouver l'unité et la cohésion qui font la force des Nations ».

Pour Alexandre Barro-Chambrier, le moment est venu pour les partis politiques de l'opposition de réaffirmer leur unité en prenant part, en rangs serrés, aux prochaines élections législatives qui constitueront, à n'en point douter, un tournant important dans l'histoire de notre pays. « C'est pourquoi, je lance un appel pressant à nos militants et sympathisants et à tous nos compatriotes afin qu'ils se rendent massivement dans les centres retenus, à savoir Mairies, Préfectures et autres, s'inscrire en vue de choisir, le jour du scrutin, les candidats du renouveau pour notre pays ».

Un appel particulier a été lancé à l'endroit de la jeunesse. La jeunesse qui selon lui, comme bien d'autre, est sacrée et constitue l'avenir du Gabon. « Je m'adresse en particulier aux jeunes qui viennent d'avoir 18 ans et qui sont appelés à exercer leur devoir de citoyen pour la première fois. Le combat que nous menons, nous le menons essentiellement pour eux, car ils constituent l'avenir et notre devoir est de leur léguer un pays prospère, où il fait bon vivre ».

Un appel a été aussi lancé pour les hommes et les femmes qui ne croient plus à la nécessité d'aller voter « Quel que soit les suffrages réellement exprimés, les résultats sont connus d'avance. Je tiens à leur dire que nous ne devons pas céder au pessimisme, à la résignation et au découragement. La lutte pour la démocratie, la bonne gouvernance et l'état de droit est une lutte de longue haleine qui demande effort et persévérance et l'histoire nous enseigne que les causes justes finissent toujours par triompher ».

Chambrier a saisi cette occasion pour dénoncer les pratiques malsaines des tenants du pouvoir consistant à monnayer les inscriptions contre des espèces sonnantes et trébuchantes. "Chaque citoyen doit se déterminer librement. Il doit comprendre l'intérêt de figurer sur la liste électorale et non agir sous la pression du gain immédiat. Il est regrettable de jouer ainsi sur la misère volontairement entretenue des populations laissées à l'abandon et qui manquent souvent du strict nécessaire" dira t-il haut et fort.

Pour conclure, ABC demande aux militants et sympathisants du RHM et à tous les Gabonais et Gabonaises de faire preuve de vigilance, de demeurer serein et de faire confiance à l'avenir. « Je leur demande d'aller se faire inscrire malgré les tracasseries et les magouilles orchestrées par le pouvoir. Je peux vous garantir qu'avec votre détermination et la bénédiction divine, notre cause finira par l'emporter »