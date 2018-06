Gabon: LPIG - Remise des prix aux meilleurs élèves 2017-2018

L'effort est souvent couronné par le succès, a-t-on coutume de dire. C'est le cas des élèves du Lycée Paul Indjendjet Gondjout de Libreville. La cérémonie de remise des prix aux meilleurs élèves courant 2017-2018 a eu lieu ce samedi 23 juin à Libreville.

La famille Gondjout était au cœur de cette cérémonie qui a vu les récipiendaires et leurs parents jubiler de bonheur et de fierté. Des stages ont été offerts aux élèves méritants et un billet d'avion a été promis pour l'élève qui obtiendra la meilleure moyenne au Bac session 2018.

C'est la fin de l'année scolaire dans les lycées et collèges du Gabon. Après plusieurs mois de dur labeur pour les apprenants, c'est le moment des récompenses pour les plus méritants. Pour maintenir le dynamisme et la renommée de l'établissement, les responsables du Lycée Paul Indjendjet Goudjout et la famille Gondjout, conduite par Laure Olga Gondjout, encouragent et priment les élèves qui se distinguent tout au long de l'année scolaire par leur travail. Ce qui d'ailleurs, fait naitre l'esprit d'émulation chez beaucoup d'entre les lycéens.

La Secrétaire générale de la Coopérative dudit Lycée, fière de cette cérémonie, a appelé les uns et les autres à plus de travail. Elle a aussi formulé le vœu de voir ce genre de manifestation se perpétuer. Le représentant de l'Amical des anciens élèves du Lycée a tout d'abord rendu grâce à Dieu. Aussi, a- t-il rendu hommage à ce grand établissement du Gabon, qui a fait de beaucoup d'entre eux, des hommes responsables et des femmes dignes. Il a tout de même rappelé que c'est un devoir pour les anciens élèves de ce lycée, d'inspirer plus d'un et de servir d'exemple aux jeunes générations.

Pour Gyldas Doukakas, la devise « Travail-Discipline » doit être défendue et honorée. Il a également invité les apprenants à plus de travail, de discipline. Le lycée Paul Indjendjet Gondjout est un label pour le Gabon, il faut le maintenir au sommet, car vous êtes les meilleurs élèves de notre pays, le Gabon, dira-t-il.

Christian Gondjout, représentant la famille, a en premier lieu, rendu hommage à leur feu père. Cet homme politique gabonais, qui a marqué son temps, décédé le 01 juillet 1990.Il a ensuite attiré l'attention des élèves sur la dimension spirituelle de l'homme, celui qui était leur père géniteur. « Ce qui fait l'homme, c'est son esprit. Ce dernier transparait à travers les valeurs que l'homme véhicule. De sorte que même mort, son témoignage continue de résonner comme une parole » dixit le représentant de la famille. Il va partager avec l'ensemble de l'assistance, deux sentences tirées d'un recueil de proverbes que leur feu père affectionnait. Le premier a trait à l'action : « Bien faire et laisser dire ». Autrement dit, il faut bien faire ce que l'on a à faire sans se laisser influencer par les autres. La deuxième sentence porte sur le fondement de notre conduite : « Le temps rouille le mensonge, et il polit la vérité ». C'est ici un appel à fonder le choix sur la vérité. Le mensonge, poursuivra- t-il, est une base qui ne résiste pas au temps.

La famille Gondjout, les responsables du Lycée et l'Amical des anciens élèves du Lycée Paul Indjedjet Gondjout viennent de dessiner le sourire sur les visages, non seulement des élèves méritants, mais également des parents fiers, venus soutenir leurs enfants. C'est un évènement que beaucoup d'apprenants souhaitent vivre et être sur le podium.