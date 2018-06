Congo-Brazzaville: Parlement - Des collégiens édifiés sur le rôle de l'Assemblée nationale

Interclub et l'AS Vodou ont été écartés de la compétition, respectivement par l'AS… Plus »

« La visite de ce matin m'a fait connaître beaucoup de choses sur l'Assemblée nationale et son fonctionnement. J'ai su, par exemple, que le projet de loi est une initiative du gouvernement qui obéit à un certain processus. Cependant, la proposition de loi est une émanation des députés », s'est réjoui Shadrack Mundéndi, élève en classe de troisième, à l'Ecole préparatoire militaire Général Leclerc.

Ces jeunes élèves ont été aussi renseignés que l'Assemblée nationale a deux missions fondamentales : voter des lois et contrôler l'action du gouvernement, à travers l'interpellation, les questions orales, les questions d'actualité, les auditions en commission, les enquêtes parlementaires et les motions de censure.

Celle-ci compte huit commissions parlementaires et se réunit en trois sessions parlementaires l'année : une dite budgétaire et deux autres administratives.

