Congo-Brazzaville: Education - La promotion 2017-2018 de l'école The American Daycare reçoit ses diplômes

La cérémonie s'est déroulée la semaine dernière, dans l'enceinte de l'établissement, en présence de la responsable, Claudia Haïdara, et des parents d'élèves.

C'est sur le thème de la « terre » que s'est déroulée la cérémonie de remise des diplômes de cette année. « Il va sans dire que tout ce qui est autour de nous dans le monde est construit sur la terre, se développe sur la terre ou dépend de l'environnement de la terre d'une manière ou d'une autre. Cette graduation vise à sensibiliser les gens à travers le monde que nous devons sauver la terre. Le changement climatique est l'un des grands défis du XXIe siècle. Nos étudiants sont conscients de cela ! Aujourd'hui, environ cinquante étudiants de vingt et une nationalités différentes reçoivent des certificats et diplômes. Cela reflète la diversité de notre école et le caractère unique de The American Daycare », a déclaré le directeur de cet établissement, Clany Poaty.

Félicitant les diplômés qui ont bien fait et mérité d'être célébrés à cette occasion, Clany Poaty a déclaré que les graduations marquent la fin d'un voyage et le début d'un autre plus important, celui de la vie. « Aujourd'hui vous êtes nommés ambassadeurs de The American Daycare. Vous êtes des ambassadeurs et vous le méritez. Vous avez été des étudiants incroyables et remarquables », a-t-il signifié.

Puis il a assuré les parents que l'école a de solides fondations afin de mettre en œuvre, avec succès, son plan stratégique pour sa transformation en une excellente école, profondément engagée pour contribuer au développement du monde.

Prenant la parole à son tour, la promotrice de l'école, Claudia Haïdara, a reconnu que tous les parents veulent que leurs enfants soient capables de faire face à l'imprévisible pour qu'ils prennent conscience de la réalité du monde. Dans son établissement, a-t-elle indiqué, il ne s'agit pas de faire du profit mais de transmettre des valeurs, en transformant l'éducation en une arme puissante pour que les enfants réussissent partout où ils vont.

« Mon équipe est jeune, mon équipe partage une vision commune : la poursuite de l'excellence ... Bien sûr, nous n'avons pas la plus belle école du pays mais, en six ans, nous avons reçu tant d'encouragements de votre part, de vos parents et des témoignages de nos anciens élèves de France, Afrique du Sud, Sri Lanka, Kenya, etc. C'est pourquoi, nous continuerons notre lutte pour offrir une éducation de qualité », a déclaré la promotrice de l'école.

Enfin, elle a promis d'apporter quelques changements dans les locaux de l'école pour faire plaisir aux parents, aux élèves ainsi qu'à eux-mêmes. La cérémonie a été agrémentée par diverses prestations.