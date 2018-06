Congo-Brazzaville: Agrivacances - Les inscriptions pour la troisième édition sont lancées

L'activité, destinée aux enfants de 5 à 18 ans, sera organisée du 24 juillet au 24 septembre à Pointe-Noire par le Réseau national agropastorale et pour l'environnement.

L'Agrivacances a pour objectif d'initier les enfants aux activités agropastorales. Sa troisième édition s'annonce très riche au regard de nombreuses activités prévues, pour occuper les élèves pendant les grandes vacances et leur permettre de se consacrer à des activités saines et éducatives. Ainsi, outre le maraîchage, l'élevage et la pisciculture qui seront organisées tous les lundis et vendredis, dans le programme figure aussi une journée (mercredi) consacrée aux conférences sur les vacances d'autrefois.

Pour que les enfants ne soient pas totalement déconnectés de l'école, il est prévu des dialogues en anglais et en français, la lecture ainsi que des épreuves de dictée. Ils auront aussi droit, tous les jeudis, à des activités culturelles et sportives (théâtre, conte, dessin, navigation sur internet, émission radio-télévisée, football, nzango, bille, pierre et autres jeux d'enfance) et à des découvertes à travers une exposition-vente (produits agricoles, pastorux et artisanaux) ainsi que des excursions et visites de certains sites et sociétés de la place, les samedis.

Pour ce qui est de l'exposition-vente, les artisans intéressés doivent s'inscrire à la direction départementale de la Jeunesse et de l'éducation civique. Notons que ces inscriptions ouvertes le 20 juin vont se poursuivre jusqu'au 20 juillet.