Congo-Brazzaville: Université Marien-Ngouabi - L'association des anciens étudiants se dote d'un bureau fédéral

Jean Flavien Mabiala a été élu président de la structure, au terme de l'assemblée générale qui s'est tenue, le 22 juin, à Brazzaville.

Le bureau fédéral de Brazzaville a neuf membres et est chargé de la coordination, l'orientation, le contrôle et le suivi. Il comprend également la commission de contrôle et d'évaluation composée de cinq membres.

Jean Flavien Mabiala a indiqué, au nom de tous les membres après leur élection, qu'il ne leur reste qu'à prendre un engagement d'œuvrer pour l'unité, la solidarité et la fraternité des anciens étudiants de l'université. « Nous nous engageons aussi à faire de notre alma-mater comme partenaire pour assurer la facilitation ou de contribuer à la recherche des solutions aux différentes questions brûlantes de l'université », a-t-il déclaré.

Notons que cette élection a été dirigée par le président de l'association, Parfait Romuald Iloki, en présence du directeur de cabinet du recteur de l'Université Marien-Ngouabi, Joseph Yoka.

Le secrétaire général exécutif de la Crème des anciens étudiants de l'Université Marien-Ngouabi (Crane), Elie Nongou, a présenté cette association et donné lecture de ses statuts. La Crane, a-t-il expliqué, est une organisation de développement à caractère socioculturel. Elle est constituée des organes au niveau national et au niveau intermédiaire. Au niveau national, les organes de la crane sont l'assemblée générale, le comité d'honneur, le conseil central, le bureau exécutif national et la commission nationale de contrôle et d'évaluation.

Au niveau intermédiaire, les fédérations départementales ou interdépartementales ainsi que les fédérations de la diaspora. L'objectif est de contribuer au rayonnement et au soutien des actions visant la modernisation de l'université et au développent du pays, servir de cadre de réflexion, d'échange et de partenariat avec l'établissement ainsi que lutter contre les antivaleurs en milieu universitaire, la liste n'est pas exhaustive.

Le président de la Crane, Parfait Romuald Iloki, a énuméré les axes prioritaires de son association. Parmi ceux-ci, figurent celui de fédérer les anciens étudiants en créant un pont avec ceux qui sont en activité, et d'entretenir un réseautage entre les anciens. « La crème des anciens étudiants de l'université Marien-Ngouabi s'est fixée comme objectif d'être le fer de lance de la fraternité intra, inter et post-universitaire pour susciter une chaîne de solidarité entres les anciens étudiants d'une part et, entre ceux-ci et l'université d'autre part », a-t-il déclaré.

Le directeur de cabinet du recteur a, pour sa part, indiqué que le recteur de l'Université Marien-Ngouabi tient à cœur les réalisations de cette association des anciens étudiants. Selon lui, la Crane a été toujours au côté de l'université et les étudiants pour leur accompagnement.