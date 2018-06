Congo-Brazzaville: Droit des affaires - Davantage de mesures incitatives pour structurer le secteur informel

Interclub et l'AS Vodou ont été écartés de la compétition, respectivement par l'AS… Plus »

Rappelons que la Journée juridique du Congo est un évènement majeur pour les praticiens du droit, les chefs d'entreprise, les juristes d'entreprise, les conseils juridiques, les magistrats, les avocats, les notaires, les auxiliaires de justice, les universitaires et les étudiants. Cette troisième édition, animée à Brazzaville, a permis aux différents participants d'échanger sur trois autres sujets pertinents : « L'inattaquabilité du titre foncier » ; « La restitution des capitaux propres » et enfin « Regard critique sur la pratique des procédures collectives ».

Le secteur informel constitue, en effet, les trois-quarts des activités économiques au Congo. Il englobe l'ensemble des activités productrices de biens et de services qui échappent au contrôle et à la régulation de l'Etat. Ces activités, qui se réalisent en marge de l'économie « normale », témoignent d'une grande créativité et d'une débrouillardise remarquable.

Ces avantages que l'Etat doit apporter sont matérialisés par des aides financières à la création d'entreprise, notamment pour les demandeurs d'emploi ou les fonctionnaires qui souhaitent créer leur propre activité. Au retour, l'Etat peut facilement contrôler l'économie nationale et élargir son assiette fiscale du fait de l'augmentation du nombre d'entreprises et surtout de l'arrivée d'entrepreneurs qualifiés.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.