Congo-Brazzaville: Concours de dictée et jeu des mots - Les œuvres de l'écrivain Henri Djombo à l'honneur

A l'occasion du premier anniversaire de l'émission « l'Avenir c'est nous » que présente Dorcas Miantama sur la télévision nationale congolaise, une compétition littéraire a été organisée, la semaine dernière, au profit des élèves de certains établissements scolaires de Brazzaville.

sous le patronage du ministre d'Etat et président de l'Union national des écrivains et artistes congolais (UNEAC). Le concours de dictée et jeu des mots a eu lieu la semaine dernière, il a pour but d'encourager et susciter le goût de la lecture aux enfants.

Sous le patronage du ministre d'Etat et président de l'Union nationale des écrivains et artistes congolais, Henri Djombo, le concours a opposé les élèves des écoles primaires et des collèges des complexes scolaires Pr Maurice-Onanga, le Clermontois et l'institut E. Matthieu. Les textes soumis aux élèves ont été tirés des trois romans de l'écrivain Henri Djombo, notamment "Sur la braise", "Le mort vivant" et "Vous mourrez dans dix jours".

Au terme du concours, quatorze lauréats ont reçu des dictionnaires et des livres. Il s'agit de Germina Ngalessami, Ketia Mpouavoua, Joachim Simba Dabien Ndinga du complexe Clermontois; Duchesse Ngona Ngapoula, Clémentine Mangbelé du complexe E Matthieu; Kalou Matondo, Paulina Bounda, Exaucée Goma, Daniel Djibril Somi et Jordia Mazouka Keick Somi de l'école Maurice-Onanga; ainsi que des individualités telles Prodige Osseré et Rebecca Ovana Ondzeké.

Par ailleurs, ceux qui ont résumé les œuvres de l'auteur ainsi que le slameur ont reçu de ce dernier des chèques en guise de récompense. Ces chèques leur permettront de se rendre à la Fnac choisir les livres de leur choix.

Signalons que la première partie de ce concours a eu lieu au mois de mai, au cours de laquelle les élèves ont fait la dictée et jeu des mots tandis que lors de la seconde partie qui s'est déroulée dernièrement, ils ont fait uniquement la dictée. Le prochain concours se tiendra en décembre, sauf changement.