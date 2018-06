Madagascar: Président Emmanuel Macron - Un message à l'occasion de la fête nationale malgache

Le président de la République française Emmanuel Macron a adressé un message au président Hery Rajonarimampianina, à l'occasion de la fête nationale Malgache.

Dans son message, le Président de la République française a ainsi déclaré : «La France et Madagascar entretiennent une relation amicale, dense et chaleureuse... Cette relation de confiance mutuelle est essentielle pour affronter les défis communs auxquels nous sommes confrontés dans l'Océan indien, comme la sécurité maritime. La France, avec tous les partenaires de la Grande île, est attentive à la situation politique et sécuritaire à Madagascar, où résident plus de vingt mille de nos ressortissants.

La nomination d'un Premier ministre de consensus, Christian Ntsay, et la formation d'un gouvernement pluraliste, le 11 juin dernier, constituent une étape majeure du processus d'apaisement des tensions politiques à Madagascar. Des élections libres, transparentes et inclusives, avant la fin de l'année, seront un signal fort de stabilité institutionnelle et démocratique, attendue par le peuple malgache et les partenaires de la Grande Ile ».