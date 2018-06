Madagascar: Rallye Visca Nankang - Victoire de Rivo-Ando Randrianarivony

De nouvelles têtes. Rivo et Ando Randrianarivony ont survolé le Rallye Visca Nankang, organisé par le club ASACM. Ils prennent les commandes des Championnats de Madagascar.

Première victoire. Les frères Rivo et Ando Randrianarivony au volant Subaru Impreza R4 a remporté la deuxième manche des Championnats de Madagascar des rallyes 2018, qui a pris fin, hier. Classés deuxième lors de la première journée, ils ont pris la tête du classement après l'abandon de l'équipage Fred-Andry Tahina à l'issue de la deuxième journée. Hier, le duo Rivo-Ando a réalisé un hold-up parfait lors des ES8, l'ES10 et l'ES12. Ils ont ainsi bouclé la course en 1h 43min 40,1sec. Les frères Randrianarivony ont couru derrière le titre depuis plusieurs années et cette fois-ci, ils l'ont enfin remporté. Une victoire qui place les pilotes de la FMMSAM en tête du classement des Championnats de Madagascar. Après cette victoire, le flambeau de la FMMSAM a été transmis par Teddy Rahamefy au vainqueur, une traduction au sein du club. Tahiana Andriamanantena et Tahiry Rakotondrazaka, en dépit des soucis terminent deuxièmes au classement, accusant 4min 46sec de retard du leader. L'équipage Teddy - Herman Ratsimbarisoa à bord de la Ford Ranger T2 complète le podium avec 5min 41sec de retard, du leader. « Après une première journée assez calme, on est bien rentré dans la danse samedi et on a bien géré la course. Notre voiture était au top, ce qui a créé aussi la différence » a déclaré Ando Randrianarivony. Une vingtaine d'équipages ont franchi la ligne d'arrivée, hier, à Imerikasinina.

Résultats

1 Rivo-Ando Subaru Impreza R4 1h 43min 40,1sec.

2 Tahiana-Tahiry Subaru Impreza N4 +4min 46sec.

3 Teddy-Herman Ford Ranger T2 +5min 41sec.

4 Freddy-Jimmy Isuzu DMax T2 +7min 41,9sec.

5 Mathieu-Tsiresy Nissan NP300 T2 +7min 50,6sec.

6 Dani-Hendry Peugeot 207 M12 +8min 41sec.

7 Haja-Rivo SsangYong Actyon T2 +9in 04,4sec.

8 Sitraka-Rado Renault Clio M11 +15min 32,8sec.

9 Nirina-Anjabob Peugeot 206 M11 +16min 35,4sec.

10 Legah-Betojo Peugeot 205 M10 +19min 51,9secc