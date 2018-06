Madagascar: Météo pour la fête nationale - Temps frisquet dans la capitale

Les prévisionnistes ont annoncé un temps plutôt frais durant la fête nationale. En effet, le temps prévu sur la majeure partie des régions, notamment les Hautes Terres Hentrales, est un temps hivernal : froid, couvert, et parfois avec une bonne dose d'humidité à travers des crachins.

Alors que sur les parties Ouest, Nord-Ouest et Sud-Ouest, ce sera plutôt la chaleur qui prédominera. Habitués du froid glacial le soir de la retraite aux flambeaux, le 25 juin, les habitants de la capitale se préparent déjà à une soirée « Harendrina » bien emmitouflée, notamment pour les enfants, premiers admirateurs des traditionnels feux d'artifices à Anosy. Des enfants gantés, bonnets vissés, suer la tête et écharpe autour du cou, lampions et petits gadgets lumineux à la main, les tananariviens ont l'habitude d'en croiser le soir du 25 juin.

D'autant plus que cette année, à part le froid, il est possible que le vent s'invite aussi à la fête sur les mêmes régions centrales. Chacun sait déjà ce qui lui reste à faire pour passer une soirée festive le 25 juin et une fête nationale dans le même ton, le lendemain !