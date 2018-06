Madagascar: Espace Riantsoa an-XIII - Show devant avec Tence Mena !

Tence Mena va mettre le feu à l'espace Ri antsoa Andrefan'Ambohijanahary.

Un anniversaire à tambours battants avec Tence Mena ! 13 ans d'existence, ce n'est pas rien ! Pour célébrer comme il se doit l'évènement, l'espace Riantsoa Andrefan'Ambohijanahary a fait appel à la reine du bal « mipoapoaka » pour mettre de l'ambiance, et faire danser les gens jusqu'au bout de la nuit. Ce soir, ce sera donc Tence Mena qui sera aux commandes. L'occasion pour la chanteuse de dévoiler ses dernières créations et ses nouvelles extravagances.

Quand on se prénomme Tence Mena, on ne fait effectivement jamais rien comme tout le monde. On s'habille de la manière la plus excentrique et la plus singulière possible. Car Tence Mena, ce n'est pas seulement une voix. C'est aussi et surtout un personnage qui divertit et qui crée chaque fois le buzz avec ses habits de scène et ses chorégraphies inédits.

Pour ceux qui ne l'ont jamais vue à l'œuvre, l'occasion se présente. Une soirée qui s'annonce pleine de surprises et de bons moments car avec la tornade rouge, la monotonie et l'ennui n'ont pas leur place ! Le show débutera à partir de 22 heures. Une ambiance clubbing avec Chris Lazer DJ est également prévue au menu. Avis aux amateurs!