Madagascar: Gens de Mer - Une journée sous le signe de leur bien-être

La Journée internationale des gens de mer qui est célébrée aujourd'hui est placée sous le thème du « bien-être des gens de mer ». Elle servira de plateforme pour défendre l'amélioration des normes de bien-être et permettre aux compagnies maritimes et aux autres acteurs du secteur, de valoriser les mesures prises pour fournir des conditions de travail décentes aux gens de mer et, contribuer ainsi de manière positive à leur bien-être.

Cette année, la campagne propose aux gens de mer de répondre à un bref questionnaire en ligne afin de recueillir leurs avis, et de déterminer s'ils connaissent leurs droits et s'ils estiment que ces derniers sont appliqués et respectés au quotidien. Les données collectées seront ensuite transmises aux États membres de l'OMI pour établir une communication directe entre les gens de mer et les gouvernements. Une occasion également d'impliquer toutes les personnes concernées, en les invitant à répondre aux questionnaires en ligne et à afficher leur soutien sur le hashtag #SupportSeafarersWellbeing.

L'OMI a par ailleurs lancé un concours photo pour les gens de mer afin de montrer au monde à quoi ressemble une journée en mer «Nous invitons tous les gens de mer concernés à y participer et à soumettre leurs photos » précise le Colonel Zipa Jean Hubert, Directeur Général de L'Agence Portuaire Maritime en Fluviale. Le concours photos est organisé par l'OMI et l'International Seafarers Welfare and Assistance Network (ISWAN). Le jury sélectionnera les photos qui illustreront le mieux l'esprit de cette campagne 2018, ainsi que le rôle inspirant joué par les gens de mer dans le quotidien de milliards de personnes.