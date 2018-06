Madagascar: A.F. Toliara - Joey Aresoa, poétesse et plasticienne

L'art de Joey Aresoa, une mixture de traditions et de modernité. Hantise de la disparition de la tradition avalée par un monstre électronique.

Joey Aresoa est une jeune femme artiste, originaire du Sud de Madagascar. Issue d'une famille mixte, d'un père Mahafaly et d'une mère des hauts plateaux, son premier élan est né du tiraillement qui résulte de ce « métissage ». Ce statut va marquer sa vie et toutes ses œuvres.

Très tôt, elle est obligée d'abandonner l'école et devient autodidacte. Elle rencontre sa vocation à travers le slam qu'elle découvre en 2006. Elle fait la connaissance d'autres artistes qui vont déterminer sa vision d'aujourd'hui : l'art et la poésie se mixent pour faire découvrir son identité et son imaginaire.

Ses influences sont Prévert pour sa prose débordante de quotidien, d'étrange, de vérités et de libertés. Mais aussi Kandiski et Delauney.

Alliant poésie, peinture et collages, c'est avant tout le mot qui domine. Le support peut changer mais la poésie reste et entraîne l'imagination vers un monde de rêves et de bien-être.