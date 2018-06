Cameroun: Olympique de Marseille - Les supporters camerounais adoubés

La cérémonie aura également enregistré un jeu-concours, organisé pour tester les connaissances des fans camerounais de l'Olympique de Marseille. Qui se sont montrés calés en la matière après des questions sur l'année du sacre de l'OM en Ligue des champions (26 mai 1991), l'année et le lieu de naissance de Zambo Anguissa (16 novembre 1995 à Yaoundé), l'année de création de l'Olympique de Marseille (1899) et l'année de la fin du contrat de Zambo Anguissa (2021), entre autres.

Puis Alejandro Requena a remis le maillot officiel de l'OM et un certificat au président de l'antenne de Yaoundé, Armand Boyomo, et à celui du club des supporters Cameroun, Serge Bossom, qui est basé à Douala. «Nous les membres du 237 OM sommes heureux d'être désormais partie intégrante du projet OM nation. Ça n'a pas été facile, ça a même été au prix de sacrifices, de divisions, d'intrigues, d'incompréhensions, et mêmes d'engueulades», a lâché Armand Boyomo.

Grâce au travail que vous avez effectué pendant toutes ces années. On est venus pour vous, pour tout le travail que vous avez fait », a déclaré Alejandro Requena, le chargé du Développement international de l'OM, au terme des formalités à remplir. Le tout en présence de Salomon Olembe, ancien sociétaire de l'équipe, et de Franck Zambo Anguissa, actuel milieu de terrain du club phocéen.

Copyright © 2018 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.