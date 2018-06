Cameroun: Miss ART et culture 2018 - Les finalistes sont connues

Elles ont effectué quatre passages devant le jury et le public. En tenues de ville, traditionnelle, maillot de bain, et tenue de soirée. Concernant spécifiquement la tenue traditionnelle, les aires culturelles Fang Béti, Sawa, Soudano sahélienne et Grassfield ont été mises en valeur à travers des accoutrements et des pas de danse des candidates.

Cette compétition a été organisée en prélude au Festival national des Arts et de la culture (FENAC) prévu en juillet prochain à Bertoua dans la région de l'Est. Les candidates ont défilé devant un jury présidé par Dr Asheri Kilo, conseiller technique n°1 au Minac.

Elles étaient 44 filles sur la ligne de départ, à l'assaut de la couronne de Miss art et culture. 25 d'entre elles ont réussi à franchir l'étape des demifinales. La sélection s'est déroulée le 20 juin dernier au Centre culturel camerounais sous la présidence du ministre des Arts et de la Culture (MINAC), le Pr Narcisse Mouelle Kombi.

