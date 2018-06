Congo-Kinshasa: Besoin de sérénité

Pour sortir de l'impasse, le gouvernement et l'opposition congolaise ont signé le 31 décembre 2016 un accord de sortie de crise sous l'égide de la Conférence épiscopale nationale congolaise (CENCO). L'accord de la Saint-Sylvestre prévoyait notamment la formation d'un gouvernement d'union nationale, la désignation d'un Premier ministre de consensus, la nomination du président du Comité national de suivi de l'accord de sortie de crise (CNSA) et l'organisation de la présidentielle avant la fin de l'année 2017 sans le président sortant. Ces mesures étaient censées décrisper le climat politique. L'évaluation de l'application de l'accord de sortie de crise effectuée le 21 juin dernier a cependant été négative.

Mais elles constituent surtout une étape qui conduit à l'élection présidentielle prévue le 23 décembre prochain et un signal positif pour la préparation de cette élection. Les Congolais n'ont pas oublié que la fin officielle du second mandat du président Joseph Kabila en décembre 2016 a débouché sur une crise qui a alourdi le climat politique.

