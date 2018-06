Cameroun: Protection des enfants - Des lois pour les familles d'accueil

Ils sont plus de 400 enfants sans familles et en détresse que SOS Villages d'enfants Cameroun encadre. Ils sont logés dans les villages d'enfants de Mbalmayo et de Douala. Ce qu'ils désirent, c'est faire partie de familles normales pour leur plein épanouissement.

Aussi, une campagne de plaidoyer pour la réglementation des familles d'accueil au Cameroun, a-t-elle été lancée jeudi dernier à Yaoundé.

Cette initiative de SOS villages d'enfants, dont la directrice nationale est Claude-Alvine Mbappe Tankoua, est placée sous le thème, « Plaidons pour les familles d'accueil au Cameroun : aucun enfant ne devrait grandir seul ».

« Nous attendons du gouvernement qu'il légifère sur la question des familles d'accueil, pour permettre à ces familles qui souhaitent accueillir des enfants en détresse de pouvoir le faire en toute légalité », a confié Claude-Alvine Mbappe Tankoua.

La représentante du Minas, Mbol Nang Lydienne et celle du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille (Minproff), Anne Chantale Handjou, partenaires de l'Ong présentes à cette cérémonie, ont dit avoir pris acte de ce qui a été fait pour le rapporter à qui de droit.

L'urgence de la réglementation de ces familles d'accueil se fait de plus en plus ressentir. Comme l'indique la présidente de SOS villages d'enfants Cameroun, « l'absence de lois fait que les enfants qui n'ont pas de familles sont abandonnés à euxmêmes et met dans l'illégalité ceux qui s'aventurent à accueillir ces enfants au Cameroun ». Mme Takoua en a profité pour partager avec fierté des produits de l'encadrement de l'institution.

« Nous avons quatre enfants qui sont mariés, deux filles et deux garçons. Ça fait vraiment plaisir de voir un enfant que vous avez accueilli à huit ans aller en mariage. Aujourd'hui ceux dont je parle sont pères et mères de familles. C'est des résultats qui encouragent », a- elle- souligné