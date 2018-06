Cameroun: Fête de la musique - Les artistes à l'unisson

Pendant la phase protocolaire de la fête, les artistes par la voix de la présidente du comité d'organisation de l'évènement, Adeline Mbenkum, ont dit toute leur reconnaissance à l'endroit du ministre des Arts et de la Culture, Narcisse Mouelle Kombi pour la mise en oeuvre réussie des mesures relatives à l'assainissement du secteur du droit d'auteur de l'art musical. Aujourd'hui le résultat est palpable avec la naissance et l'octroi de l'agrément de la SONACAM.

Les artistes ont accordé leurs guitares sous la direction du ministre des Arts et de la Culture, le Pr Narcisse Mouelle Kombi. L'objectif étant de faire de cet évènement, un moment d'expression de la richesse culturelle de notre pays. En grandeur nature et en direct, le public venu nombreux a eu droit à un spectacle de haute facture servi par la vieille et la jeune gardes de la musique camerounaise.

