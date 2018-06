Cameroun: «Les fraudeurs usent de toutes les astuces»

interview

Berthe Nadia Moudjongue Mvele, délégué régional du commerce pour le Sud.

Nous sommes dans la zone des trois frontières, Cameroun, Gabon et Guinée équatoriale, où l'activité commerciale est florissante. Le commerce illicite aussi...

Au niveau de ces trois frontières, on peut parler de flux commercial en termes d'exportation et d'importation. Ce qui nous vient de l'extérieur et qui rentre dans le pays, on peut citer les conserves, les vins, les cosmétiques, les spiritueux pour ne citer que ces quelques produits. Comme boissons on trouve de plus en plus des bières en cannette. Ce qui sort du pays c'est surtout des produits agricoles où la banane plantain vient largement en tête, il y a également la tomate, les bâtons de manioc, les fruits et autres bétails notamment les ovins et les bovins. Ce qui vient casser cette dynamique entre les transactions au niveau des trois frontières, ce sont les fraudes et la contrebande. Nous le déplorons et condamnons cette situation.

Qu'est ce qui est fait au niveau du gouvernement, pour endiguer ce fléau?

C'est un fait au niveau des frontières. Mais le gouvernement a pris des dispositions pour minimiser ce phénomène. Ainsi, on note la présence de nombreux services compétents tels que les douanes, les forces de maintien de l'ordre et dans une moindre mesure, les brigades de contrôle du ministère du commerce (Mincommerce). Tous ces services sont sur le terrain, tous les jours et ils effectuent tant bien que mal les missions qui sont les leurs. Mais il faut aussi compter avec le génie des fraudeurs. Ceux-ci usent de toutes les astuces pour faire passer frauduleusement les marchandises en provenance des pays voisins. Au niveau du ministère du Commerce, nous avons des services déconcentrés jusqu'au niveau des arrondissements, avec un personnel compétent, tout ce monde fait des mains et des pieds pour endiguer ce fléau. Je voudrais dire ici que des mesures sont prises pour que à l'entrée de nos frontières, tout soit contrôlé.

Ce travail nécessite des moyens adéquats pour que les marchés camerounais ne soient pas inondés des produits de contrebande. Est-ce que vous les avez?

Des moyens financiers pas vraiment. Mais moyens matériel et humain oui. Je vous ai dit tantôt que nous avons des services du Mincommerce jusqu'au niveau des arrondissements. Il y a un personnel compétent qui travaille dans ces services, de jour comme de nuit. Nos équipes sont déployées sur le terrain. Elles font bien leur travail.