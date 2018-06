Congo-Kinshasa: Vente des Okapis de la RDC à la Chine - L'ICCN rappelle le ministre Ambatobe à l'ordre

Selon les experts, des espèces comme les Okapis et les gorilles montagne risquent de disparaitre, étant donné que la Démocratique du Congo et la Chine n'ont pas le même écosystème.

On rappelle que dans sa correspondance datée du 3 juin 2018, membre du gouvernement a instruit le directeur général de l'ICCN prendre toutes les dispositions requises en vue de l'exportation de certaines espèces animales aux fins des entre des zoos chinois et l'ICNN.

«L'Okapi est intégralement protégé en République Démocratique du et nous sommes appelés à respecter la loi ». Cette phrase résume refus poli du directeur de l'Institut Congolais pour la de la Nature (ICCN) d'accéder à la demande d'exportation de espèces rares de la faune congolaise, dont l'Okapi vers des chinois, voulue pour des fins visiblement commerciales, par ministre de l'Environnement et Conservation de la Nature, Ambatobe.

Copyright © 2018 Le Phare. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.