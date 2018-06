Angola: Des gestionnaires formés sur le système d'information

Saurimo — Les gestionnaires publics, administrateurs municipaux et communaux de la province de Lunda Sul sont formés sur le système d'information de Base municipale (SIBM), pour améliorer les performances par rapport à sa prestation d'information de façon responsable.

Dans l'acte d'ouverture, le vice-gouverneur pour le secteur économique, politique et social, Mme Ofélia Xili, a salué la formation, du fait qu'elle permet la mise à jour des connaissances des gestionnaires en matière de SIBM.

Elle a souligné qu'à partir de cette formation, les gestionnaires pourraient mieux interpréter les outils d'analyse locale et nationale, le processus de développement et de conférer plus de compétences.

La responsable a dit que l'Exécutif en collaboration avec ses partenaires, met en évidence des orientations stratégiques pour la formation des cadres, afin de répondre aux attentes du moment, et de faciliter la gestion de l'information au niveau des municipalités et des communes.

La formation qui durera quatre jours est une initiative du Fonds d'aide sociale (FAS) et de l'Institut de formation et Administration locale (IFAL), les participants se pencheront également sur les questions de concepts structurants, la technologie de l'information dans les systèmes de fichiers numériques et l'émergence de nouveaux modèles de fonctionnement organisationnel.

Participent à la formation plusieurs techniciens distingués du bureau d'étude et de planification, de santé, des administrateurs municipaux et communaux.