Angola: Le pays à la 42ème session du comité de Patrimoine de l'Unesco

Luanda — Une délégation angolaise conduite par la ministre de la Culture, Caroline Cerqueira, participe à la 42ème session du Comité de Patrimoine Mondial de l'Unesco à Manama, au Royaume de Bahreïn.

A l'ouverture de la rencontre dimanche, la directrice générale de l'Unesco, Andrew Azulay, a considéré le patrimoine comme une cause mondiale, étant une richesse, une identité et une histoire des peuples, et que sa préservation et restauration est une obligation commune.

"Le patrimoine est une source d'emploi, le pôle de développement, le levier du tourisme, du commerce et de la paix », a-t-il dit, alertant sur le danger du patrimoine exposé au trafic, aux conflits et guerres qui persistent dans diverses régions du monde, en particulier en Syrie.

Il a mis en relief la paix, la concorde, l'entente et la promotion du dialogue pour garantir la stabilité et la diversification de la coopération comme conditions fondamentales pour la défense et la conservation du patrimoine mondial.

Andrew Azulay a fait des éloges à la haute autorité de culture et des antiquités de Bahreïn pour la défense et promotion du patrimoine, un exemple à suivre pour plusieurs pays, tenant compte du grand investissement en infrastructures culturelles, investigation et préservation de l'identité nationale.