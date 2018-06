Afrique Australe: L'Union africaine veut le parlement de la SADC

Fatuma Ibrahim Ali, de l'Assemblée législative de l'Afrique de l'Est, a salué le leadership angolais et son engagement à la constitution du parlement régional.

Il a également appelé à la tenue d'élections libres et équitables dans les pays de la région, soulignant celles prévues cette année au Zimbabwe et en RDC, ainsi que l'augmentation du nombre de femmes dans les organes de souveraineté.

Il a exprimé sa préoccupation et demandé des mesures pour contenir le nombre de cas d'abus sexuels et de grossesses précoces, en raison des implications négatives pour le développement des pays de la région.

Pour sa part, la présidente du Groupe régional des femmes parlementaires de la SADC, Mats'epi Molise-Ramakoae, espère une plus grande émancipation et représentativité du genre dans les organes souverains des pays respectifs.

