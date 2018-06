Angola: Le pays avec le nouveau chef de mission du FMI

Luanda — Une mission du Fonds monétaire international (FMI) travaille en Angola du 26 juin au 2 juillet pour présenter aux autorités nationales le nouveau chef de la Mission de supervision économique pour l'Angola auprès du Département Africain du FMI à Washington.

Il s'agit de Mario de Zamaroczy, ressortissant français, récemment nommé nouveau chef de mission pour l'Angola, selon une note parvenue lundi à l'Angop.

Durant une semaine à Luanda, Mario de Zamaroczy a plusieurs réunions à l'ordre du jour, dans le but de présenter et d'approfondir les connaissances sur les principaux objectifs des programmes et politiques du Gouvernement.

La mission profitera également de mettre à jour des projections macroéconomiques qui serviront de base aux négociations ultérieures sur le programme convenu avec l'Angola.

Pour cette raison, Anne Marie Gulde-Wolf, Directrice adjointe du Département Africain, et chargée de superviser les travaux du FMI en Angola, fait partie des cadres du fonds qui intègrent cette mission.

Mario de Zamaróczy succède ainsi à Ricardo Velloso, qui a assumé de nouvelles responsabilités au sein du Département Africain du Fonds monétaire international (FMI).

Selon une note du FMI à l'Exécutif angolais, Mario de Zamaróczy est conseiller du Département Africain et possède une vaste expérience de travail avec les pays africains.

Il a récemment été directeur du Centre régional d'assistance technique d'Afrique de l'Est à Dar es Salaam en Tanzanie et chef de mission pour le Bénin, le Cameroun, la République démocratique du Congo et les institutions régionales de la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale.