Congo-Kinshasa: Tensions politiques et sociales préélectorales en RDC - Le CLC interpelle l'UA

Dans une lettre envoyée au président de l'Union Africaine (UA) en du 23 juin 2018, le staff du Comité Laïc de Coordination (CLC) son attention sur la montée des tensions politiques et sociales République Démocratique du Congo à six mois de la tenue présumée élections présidentielle, législatives nationales et provinciales.

Cette structure de l'église catholique craint le pire pour le congolais en raison de l'absence des signaux de politique, de l'opacité du fichier électoral et des incertitudes pèsent sur le financement du processus électoral.

Un doigt accusateur est pointé vers le pouvoir en place, qui s'accommoder du statu quo ante au sujet des recommandations dans l'Accord du 31 décembre 2018 au sujet notamment de la des contraintes politiques, financières et logistiques à la tenue d'élections transparentes et apaisées, dans le délai fixé dans le calendrier électoral publié le 05 novembre 2017.

L'implication de l'Union Africaine est vivement sollicitée en vue d' balisage total de la voie devant conduire aux élections en 2018.

Kinshasa, ce 23 juin 2018

Objet : Appel du Comité Laïc de Coordination (CLC)

Sur la situation de la RDC

Monsieur le Président,

Le 10 Mars 2018, le Comité laïc de Coordination avait saisi ' Communauté Internationale, par le Secrétaire Général Nations-Unies, pour attirer son attention sur la situation de que connaissait la mise en oeuvre de l'Accord politique et inclusif la Saint-Sylvestre qui devait conduire la ROC vers des ' crédibles, transparentes et inclusives, capables de garantir la postélectorale.

En ce jour de la convocation de l'électorat en ROC, le CLC porte votre connaissance que cette situation n'a connu aucune positive. Aucune mesure significative d'impartialité et de bonne n'a été d'application de la part des gouvernants et de la direction la Commission électorale nationale indépendante (CENI).

En effet, aucun opposant politique emblématique n'a été libéré; exilé politique n'a pu regagner le pays; la tension sociale politique continue à être entretenue par des fantaisistes et des arrestations arbitraires des membres mouvements citoyens ainsi que des activistes pro-démocratie et Droits de l'homme; les espaces démocratiques et médiatiques n'ont été libéralisés; les mesures d'interdiction des politiques ne sont levées que de manière sélective pour tromper communauté internationale.

De plus, contre toute attente, des affiches publiques dans le pays des propos de certains membres de la Majorité présidentielle ostensiblement état de la candidature du Président Kabila à troisième mandat, en violation de la Constitution et dudit Accord.

Concernant le financement des élections, on note à ce jour l' de décaissements de fonds alors que le gouvernement a opposé un catégorique à l'aide proposée par la Communauté internationale soutenir ce processus.

Par ailleurs, la haute direction de la CENI a perdu toute pour garantir la transparence et l'inclusivité de ce processus, l'atteste son obstination à imposer le recours à la machine à non prévue par la loi et décriée par tous.

Les déficiences du fichier électoral relevées récemment par l'audit l'0lF, notamment l'existence d'une réserve de plus de 7 d'inscrits sans empreintes digitales et la disparition des vierges, accentuent le doute sur son sens d'équité et d'impartialité.

Une crise totale de confiance s'est ainsi installée entre l' et l'organe chargé des élections.

Dans ces conditions, le résultat du processus électoral en cours, n' aucune chance de conforter l'unanimité nationale et de garantir paix pendant et après les élections. Cette situation est d'autant plus que depuis 2016 toutes les institutions de la sont illégitimes parce que hors mandat. De plus, le pouvoir est fortement instrumentalisé pour soutenir cette situation permettre ainsi au régime en place de se maintenir en illégalité. Si cette situation perdure, la RDC s'achemine vers chaos certain et généralisé.

Pour cette raison, le ClC, né de la volonté des fidèles de répondre aux nombreux appels de la Conférence Episcopale du Congo (CENCO), en vue des élections garantissant l'égalité chances, vous interpelle une fois encore pour solliciter une grande implication de l'institution panafricaine, afin de permettre peuple congolais qui a tant souffert, de vivre une pacifique qui puisse garantir la paix et la stabilité dans la région.

Pour sauvegarder l'intérêt commun, le CLC n'a pas d'autre choix, les semaines qui viennent, que de reprendre ses actions, l'ensemble du peuple congolais, plus que jamais éveillé et mobilisé.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre considération.

Pour le Comité Laïc de Jonas Julien Prof. Isidore Gertrude Prof. Justin Franklin Mbokolo