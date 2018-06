Madagascar: Transport en commun de luxe - Lémuria Tours lance la nouvelle ligne Première classe Tanà-Morondava

Il croit en l'énorme potentialité du secteur tourisme à Madagascar. Il est convaincu qu'avec les bonnes initiatives, en termes de promotion touristique, la destination Madagascar est appelée à un très bel avenir.

Kolo Clément, le directeur général de Lémuria Tours, puisqu'il s'agit de lui, a toujours œuvré pour la promotion de cette destination Madagascar qu'il apprécie tant.

Référence. C'est d'ailleurs en raison de cet amour pour le secteur du tourisme qui l'a amené à revenir à Madagascar, dans les années 70, avec le diplôme qu'il a décroché dans l'Ecole Hôtelier de France. Et son parcours dans le domaine des investissements touristiques a débouché sur la création de Lémuria Tours, une société spécialisée en agence de voyage et Tour Operator. Une entreprise qu'il mène avec la conviction de réussir malgré les difficultés, et dans l'amour de sa patrie. « Malgré le climat morose aussi bien en termes politiques et techniques, j'ai décidé d'investir pour le développement de mon pays » explique-t-il. Lémuria Tours, son entreprise de voyage basée à la fois à Antananarivo, immeuble Cap 3000 Andraharo, et dans le7e arrondissement de Paris, emploie une bonne dizaine de personnes, est devenue une référence dans le secteur. « Ce dont je suis convaincu, c'est que Madagascar est une très bonne destination, mais les efforts restent à réaliser, notamment en matière de sécurité et d'infrastructures », ajoute-il.

Kolo Clément s'est associé avec Razafimaitra Erick, pour cette nouvelle ligne

Ligne 1re classe. C'est d'ailleurs dans ce souci de renforcer les infrastructures qu'il a décidé le lancement de la ligne de transport en commun sur la destination Tanà-Morondava. « Le transport routier qui est complémentaire avec le transport aérien, figure parmi les infrastructures à développer » explique-t-il, en ajoutant que pour réussir dans ce genre d'activité, il faut avant tout miser sur le professionnalisme et la qualité des services. Raison pour laquelle, il s'est associé à un grand professionnel de ce secteur en la personne de Razafimaitra Erick pour mettre en place Malagasycar, sur la ligne Tanà-Morondava. Une ligne 1re classe qui fait la différence, avec sa flotte de cinq véhicules de sept à neuf personnes, avec le luxe, comme la climatisation et le wifi à bord. Régularité et confort sont les maîtres-mots qui animent cette ligne disponible quotidiennement, au départ du Motel de Tanà Anosy à 6 heures 30 et l'arrivée à l'hôtel Renala, Morondava à 18 heures. Et vice-versa. Le petit déjeuner et le repas de midi sont compris dans le tarif. Mieux, les passagers ont droit à une remise de 20% si, le vas échéant, ils désirent être hébergés dans les deux hôtels partenaires que sont le Motel de Tanà et Renala.

« Nous visons, non seulement les touristes étrangers, mais également et surtout la clientèle locale qui a aussi besoin de découvrir les merveilles de la destination Menabe, comme la descente de la Tsiribihina, le Tsingy ou l'Allée des Baobabs » selon toujours Kolo Clément qui rassure les potentiels passagers qu'en matière de sécurité, il n'y a plus beaucoup de soucis à se faire. « Les forces de l'ordre ont pris les dispositions qui s'imposent pour assurer la sécurité sur le trajet » explique-t-il. En somme, voyager autrement avec Malagasycar et Lémuria Tours, c'est à la fois le confort et la sécurité. L'inauguration officielle de cette nouvelle ligne a eu lieu vendredi dernier en présence des autorités régionales.