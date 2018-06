Afrique: Entreprise - Le hotspot, un business intelligent

Fournir un contenu de qualité aux utilisateurs des hotspot Wifi et permettre aux entreprises d'améliorer en retour leur expérience client, grâce aux données récoltées à travers leur borne Wifi. Voilà ce qui constitue l'essentiel de "Lopango", une solution applicative créée par le Congolais Nelson Cishugi et disponible bientôt.

Le projet vise à mettre des hotspots intelligents dans la ville, qui fourniront gratuitement l'internet dans les espaces publics. Mais en même temps, ces dispositifs proposés aux entreprises permettront d'améliorer l'expérience marketing et d'apporter des services à valeur ajoutée. Les entreprises pourront ainsi se servir des données obtenues, grâce à la navigation sur leur hotspot gratuit.

Nelson Cishugi, qui s'exprimait le 25 juin lors d'un entretien sur l'avancement du projet, a déclaré qu'il ne s'agit pas seulement de permettre un accès gratuit à internet. Les utilisateurs ont accès à un contenu de qualité selon leurs goûts, envies et les recommandations autour d'eux. Les entreprises vont améliorer ainsi leur chaîne de valeur. « Nous avons conçu une solution unique pour chaque type d'entreprise, qui permet d'offrir la meilleure expérience possible à sa clientèle », a-t-il fait savoir.

« Ma'Vero possède un restaurant végétarien. Pour mieux gérer son stock et ses ventes, elle utilise "Lopango" qui lui permet de savoir exactement quand acheter les ingrédients de ses plats et de ses limonades. En plus, elle connaît mieux sa clientèle et peut donc personnaliser ses offres pour chaque client qu'elle reçoit », a articulé Nelson Cishugi, parlant d'un exemple d'une société reliée à sa solution.

Un hotspot Wifi est un emplacement physique qui est fourni pour offrir aux utilisateurs la possibilité de se servir de leurs dispositifs (ordinateur, smartphone, etc.) hors de chez eux. Ces hotspots sont devenus de plus en plus populaires au cours de cette dernière décennie dans les établissements gastronomiques, centres commerciaux, aéroports, hôtels, cafés, et se trouvent désormais partout où les gens se rassemblent.

Dans certaines villes, comme Brazzaville, il existe des endroits, à l'instar de la Corniche, où les hotspots sont disponibles gracieusement. Mais ils n'offrent pas de service autre que l'internet. « Il vous est certainement déjà arrivé de vous ennuyer dans une gare, ou un aéroport, ou en attendant quelqu'un dans un restaurant. Vous vous dites alors que vous pourriez passer du temps sur internet en attendant. Malheureusement, internet c'est toujours cher et parfois, vous ne captez pas bien du tout », a soutenu Nelson Cishugi.

Membre de l'association Yali Congo, Nelson Cishugi est un graphiste et spécialiste web, stratège de contenus et consultant en expérience utilisateur et client. Il est détenteur du titre d'Adobe certified expert, le tout premier en Afrique subsaharienne en dehors de l'Afrique du Sud, le seul à ce jour en Afrique francophone.

Depuis 2017, le projet "Lopango" a pris une nouvelle allure. La même année, Nelson Cishugi est lauréat, parmi trois autres entrepreneurs congolais de la troisième édition du plus grand programme d'entrepreneuriat africain de cent millions de dollars sur dix ans, organisé par la fondation Tony-Elumelu.