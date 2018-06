Et quant au non-respect des délais d'exécution des marchés publics, cela est devenu pratiquement la norme, par les temps qui courent. Et face à tous ces manquements qui plombent manifestement le développement du pays, l'on a l'impression que l'Etat a capitulé.

Et pour justifier cette thèse, il avait laissé entendre qu'il était plus facile de remédier à l'injustice que de trouver une solution au désordre. Et l'on peut se permettre d'adhérer à la thèse du « vieux », au regard des dégâts causés aujourd'hui par le désordre et l'incivisme au Burkina Faso.

Ces derniers sont convaincus qu'un tel régime politique donne tous les droits et pas le moindre devoir. Il en résulte des comportements dont la principale caractéristique est la défiance des lois et règlements de la République. Houphouët Boigny, abordant la problématique de la chienlit qui régnait dans son pays alors qu'il était aux affaires, avait lâché ceci : « Je préfère l'injustice au désordre ».

La première est que le fantôme a déjà eu tout le temps de s'aménager une place confortable dans la maison Burkina au point que le fait de vouloir l'en déloger aujourd'hui, s'apparente à une véritable gageure. Et cet habitus est alimenté par une mauvaise compréhension de la démocratie et de l'Etat de droit par bien des Burkinabè.

Au delà d'eux, c'est l'ensemble des Burkinabè qui prient afin que le syndicat et le gouvernement puissent, au plus vite, accorder leurs violons. Car tout le pays commence à en pâtir sérieusement. Cela dit, un autre sujet qui a été évoqué, lors de cet entretien, est celui de l'incivisme.

Mais, on peut tout de même se poser la question de savoir : A quand la fin de ce bras de fer entre les 2 parties ? Cette question est d'autant plus pertinente que les effets dévastateurs de cette longue grève avaient commencé à inquiéter bien des Burkinabè.

Le président du Faso (PF), Roch Marc Christian Kaboré, a eu un entretien avec la presse, le 24 juin 2018. A cette occasion, presque toutes les questions touchant à l'actualité nationale lui ont été posées. Celle de la grève au MINEFID a largement été évoquée. Le PF a réitéré l'option du dialogue du gouvernement mais en martelant ceci : « Levez le mot d'ordre de grève, et on va discuter ».

