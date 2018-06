Par rapport aux doléances des jeunes et des femmes, il a rassuré qu'elles sont légitimes et seront transmises à qui de droit afin que des actions soient entreprises.

Le secrétaire national chargé des OSC Abdoulaye Mossé a félicité les OSC de la région du Centre-Ouest pour la tenue effective de ce meeting. Se prononçant sur l'actualité nationale, Abdoulaye Mossé a fustigé les arrêts intempestifs de travail et interpellé les uns et les autres sur leurs responsabilités.

La présidente du comité d'organisation, Zalissa Nabi/Kaboré, a indiqué que la tenue de ce meeting de partage d'information et de soutien aux actions du Président du Faso et de son gouvernement, constitue une tribune indiquée pour apporter des réponses aux besoins d'informations de la majeure partie de la population. L'occasion lui a été donnée de réaffirmer que les OSC de la région du Centre-Ouest travaillent pour et avec les populations.

Ils sont venus des quatre provinces de la région du Centre-Ouest avec pour objectif de réaffirmer au Président du Faso, leur engagement à ses côtés pour la conduite des affaires de l'Etat, mais aussi et surtout de lui rappeler les promesses non encore tenues.

Copyright © 2018 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.