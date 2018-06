Burkina Faso: Altitude Nahouri 10e édition - Shadrack Koipkogey du Kénya, plus rapide et plus haut

Près de dix nationalités africaines et européennes ont participé à cette 10e édition. Une édition qui s'est déroulée sous la co-présidence du MSL et du président-fondateur de l'établissement Aube-Nouvelle, du patronage de SE l'ambassadeur des USA au Burkina, et le parrainage de Charles Kaboré, capitaine des Etalons.

Le MSL Daouda Azoupiou a loué l'initiative du promoteur, Ouézen Louis Oulon et félicité les athlètes. Dans cet événement, il y voit des liens, santé, sport, écologie, culture, intégration et économie.

Là, on commence à voir les compétiteurs. Au Km 12, cinq coureurs prennent les devants, un Kényan, un Marocain, un Togolais, un Ivoirien, un Nigérien, le marquage est serré. A la fin de la voie bitumée, pour emprunter la bretelle de voie distante d'environ 5Km du pic, le Kényan accélère et il est le premier à arriver au pied du pic, pour l'ascension. Quatre autres athlètes débouchent quelques instants après lui.

Le semi-marathon 2018, Altitude Nahouri, s'est couru le 23 juin dernier à Po. Avec près de 300 athlètes au départ, le premier à l'arrivée au sommet du pic, est un Kényan, Shadrack Koipkogey . C'était en présence du ministre des Sports et des Loisirs(MSL), Daouda Azoupiou, d'autres personnalités et d'une population sortie nombreuse.

Copyright © 2018 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.