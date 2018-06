Burkina Faso: Session des lois à l'Assemblée nationale - Un bilan mitigé, selon le groupe PJRN

Le groupe parlementaire a également dénoncé « le dysfonctionnement de l'Assemblée nationale » et invité non seulement son président « au strict respect de la séparation des pouvoirs » avec l'exécutif afin de donner au Parlement, son lustre d'antan, mais aussi à la mise en œuvre effective du plan stratégique de l'Assemblée nationale.

Celui-ci a dénoncé leur « caractère précipité qui semble avoir des motivations politiques ». François Bacyé et ses camarades ont soutenu que la loi portant code pénal devrait être analysée avec plus d'attention au regard de son impact sur la société.

M. Bacyé a expliqué que les projets de lois adoptés portant convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Burkina Faso et la France et celle portant autorisation de ratification de la convention d'extradition entre les deux pays n'ont pas eu l'approbation des 10 députés du groupe PJRN.

«Si on enlève des lois de réhabilitation, il ne reste plus que 9 sur la vingtaine adoptée. Ce n'est pas substantiel», a-t-il relevé. Il a déploré que sur près de 60 questions orales adressées au gouvernement, 8 seulement aient été répondues.

