Burkina Faso: Reforestation - Après le folklore, toujours le désert

A l'occasion de la campagne de reboisement, lancée chaque saison des pluies au pays des Hommes intègres, plusieurs plants sont mis en terre, tambour battant, par des institutions et organisations de la société civile. Censés enrichir le couvert végétal et stopper l'avancée du désert, seule une poignée de ces arbustes, mis en terre, aux prix de plusieurs efforts financiers, survit. Constat dans quelques sites des régions du Plateau central et du Centre-Sud.

Il est 8 heures, le mercredi 13 juin 2018, lorsqu'une équipe de Sidwaya, accompagnée d'un agent forestier, fait son entrée dans la forêt classée de Gonsé, localité située à quelques kilomètres à l'Est de Ouagadougou. La forêt paraît dense. A vue d'œil, il ne devrait plus y avoir de la place pour d'éventuels reboisements. Mais le chef de poste forestier de Gonsé, Lazar Drabo, nous prévient de ne pas nous fier aux apparences.

Effectivement, une fois à l'intérieur de la forêt, la réalité est tout autre. Au fur et à mesure que l'on avance dans le site, c'est un désert qui s'étend à perte de vue qui nous accueille. «Voici la réalité du site. Or, c'est ici que le reboisement 2017 a été fait», informe M. Drabo.

Sur des kilomètres, de la bouse de vache est disséminée çà et là sur le sol. Sur les dizaines d'hectares, aucun plant ne vit, ce sont les trous dans lesquels ils étaient censés prendre corps qui sont visibles. Les grillages, qui ont servi à faire la clôture du site, ont été sectionnés et emportés. Sur près de 1 000 plants mis en terre en 2017, il n'en reste plus que 10 qui ont pu survivre à «l'hécatombe».

Bissiga, autre site, même constat. Dans cette forêt classée, située à 17 km de Ziniaré, chef-lieu de la région du Plateau central, les corps paramilitaires ont reboisé abondamment en 2017.

Pour donner plus de chance de survie aux plants, les organisateurs ont labouré la terre avec la charrue «delphino» pour faire des micros-bassins capables de retenir 2 000 litres d'eau par saison avant de faire le repiquage, selon le chef de poste forestier de Bissiga, Kalifa Gomina.

Mais aujourd'hui, sur des dizaines d'hectares, aucun plant n'a pu survivre. «Si les plants n'ont pas pu survivre, c'est parce que le reboisement a été fait en retard. C'est en septembre qu'ils sont venus reboiser et avec l'arrêt des pluies, les plants sont morts», confie-t-il.

Sur le site du Service national pour le développement (SND) de Loumbila, dans le Plateau central, les résultats sont également mitigés. «Seulement moins de 10%, des plants repiqués en dehors de la zone de la caserne tiennent encore sur pied. Par contre, dans la zone clôturée de grillage, 95% des arbustes poussent bien», souligne le chargé d'entretien et de suivi des locaux, Souleymane Nana.

Cette réussite, à son avis, est due à un suivi rigoureux et à un entretien des plants. Mieux, l'entretien des boisements est confié aux élèves en SND. «A chaque année scolaire, le service du SND, nous envoie des élèves à former. A leur arrivée en caserne, chacun doit entretenir un arbre.

Ainsi, sur chaque plant, le nom de l'élève est inscrit sur un bout de papier et accroché sur le scion. Et quand on constate que celui-ci n'est pas bien suivi, immédiatement, le responsable de section est interpellé et l'élève fautif est sanctionné», explique Souleymane Nana.

En outre, la clôture empêche les animaux de détruire les plants. Aussi, avant de faire le reboisement, les services des eaux et forêts sont associés au processus. Du reste, l'agent forestier, Beyé Gué, confirme que la trouaison est faite, selon les techniques recommandées.

Celles-ci consistent à creuser un trou d'une profondeur de 60 cm ou d'un mètre avec un diamètre de 60 cm. «Il faut espacer les plantations de 4 m et attendre au moins une pluie, voire deux avant la mise en terre des plants», précise le chef de poste forestier de Gonsé, Lazar Drabo. Et M. Gué d'ajouter que les sols sont pauvres. C'est pourquoi, il conseille de faire un mélange de terre avec de la fumure organique pour consolider l'arbre. Ce qui lui permettra de bien grandir.

Un échec cuisant des reboisements

Ainsi, de la forêt classée de Gonsé au bosquet du Conseil constitutionnel de Kombissiri en passant par la forêt classée de Bissiga à la ceinture verte de Ouagadougou, les résultats sont les mêmes. Les nombreux efforts consentis pour reverdir davantage ces espaces sont restés vains.

Les plants ont succombé tous ou presque, faute de suivi sérieux après les cérémonies de plantations. «D'ailleurs, après le cérémonial, nul ne revient pour voir si les arbustes vivent, encore moins chercher à faire des séances d'arrosage en saison sèche», regrette M. Drabo.

«Ce qui fait qu'aujourd'hui, après plusieurs années de plantation d'arbres, nous sommes à un taux national d'environ 25% de réussite. Ces résultats ne nous honorent pas. Il y a donc un problème quant à la gestion des plants qu'on met en terre», déplore le directeur des Forêts et de la reforestation, Mamadou Baïle, l'air désappointé.

Les raisons de l'échec sont multiples. Le service des eaux et forêts n'est pas associé au processus de reboisement, selon Lazar Drabo. «Ce n'est qu'à 48 heures de la séance de reboisement, que nous sommes informés.

Cela, juste pour nous demander de trouver des jeunes pour creuser les trous, sans même, au préalable chercher, à comprendre les techniques et à définir le plan de suivi des dits arbres. Nous, nous venons assister en tant qu'observateurs», confie-t-il. En plus, les gens oublient qu'une chose est de planter, une autre est d'entretenir.

Il faut un suivi sérieux des plants

Le problème le plus récurrent sur les sites reboisés est la divagation des animaux. Faute de moyens, la surveillance des différents sites est difficile. C'est pourquoi, tous les agents forestiers sont unanimes sur la nécessité de réaliser des clôtures pour donner une chance de survie aux plants.

«La question de la protection s'impose donc avec acuité. Il faut obligatoirement clôturer les sites classés. Certes, cela nécessite beaucoup de fonds, mais peut se faire au fur à mesure que les arbres plantés grandissent. Ainsi, on peut les déplacer pour protéger d'autres arbres», suggère le directeur des Forêts et de la reforestation.

En attendant, M. Gué recommande de recourir aux espèces exotiques comme l'acacia nilotica, l'acacia sénégal, le prosopis juliflora en lieu et place des plants locaux comme le baobab, le néré et le manguier, très prisés par les animaux. Ces plants exotiques sont adaptés au sol. Ils consomment non seulement moins d'eau, mais ne peuvent être ravagés par des animaux, précise le technicien de l'environnement.

A défaut, il préconise de planter des arbres fruitiers, protégés par des barbelés. Outre cela, un autre fait marquant de l'hécatombe des arbustes est la qualité des plants et la période de reboisement. De l'avis de l'inspecteur des eaux et forêts, chargé de la ceinture verte de Ouagadougou, le plant doit être âgé de 8 mois, voire une année en pépinière.

«Malheureusement, ce sont des arbustes de 3 à 4 mois qui sont arrachés à leur environnement pour être plantés dans un autre milieu hostile, si bien qu'ils ont moins de chance de poursuivre leur croissance normale», explique-t-il.

L'inspecteur estime aussi que pour réussir le reboisement, il faut planter à temps. «Cela doit se faire dans la période du 15 juillet au 15 août, période pendant laquelle la saison est bien installée», précise-t-il.

Conditionner les plantations

Il serait donc temps que tous les acteurs, au-delà de l'aspect folklorique des reboisements, s'impliquent dans la restauration du couvert végétal. C'est à cela que la direction des forêts s'attelle. Pour M. Baïle, il faut travailler à faire remonter le taux de succès.

Dans ce sens, le ministère de l'Environnement, de l'Economie verte et du Changement climatique a élaboré un plan d'action national de reforestation sur la période 2018-2022. Celui-ci a pour objectif de rehausser le taux de réussite de 25 à 60% en deux ans.

«Ce qui suppose qu'il faut travailler de sorte à disposer de plants vigoureux produits à partir de semences certifiées qui résistent aux aléas climatiques. En sus, il faut imposer des conditions de suivi et de protection de la réalisation aux différentes institutions qui voudraient reboiser dans les domaines classés», indique-t-il.

Le second volet de ce plan consiste à responsabiliser les collectivités territoriales de sorte à assurer la protection des plants en prenant des mesures dissuasives à l'endroit des propriétaires d'animaux.

Cela peut se faire par l'application des mises en fourrières et le paiement des amendes en cas d'infractions. Les collectivités peuvent également responsabiliser les ménages dans la protection en instituant des mesures de motivation.

Le groupement de gestion forestière de Gonsé, mis en place dans les années 2000, avec le projet intégré des forêts est un cas illustratif qui a porté ses fruits sur une courte période. Selon le président du groupement, Abel Kaboré, la surveillance qui était menée par des groupes de six personnes en est un exemple.

«Nous avions deux vélos pour faire la ronde. Mais depuis que le projet a pris fin, il est présentement difficile pour nous d'assurer la surveillance, car les populations sont démotivées. Néanmoins, en tant que président, je viens en aide au poste forestier», informe M. Kaboré.

«Alors, les collectivités pourraient instaurer un concours d'entretien des plants en vue de primer les meilleurs», fait comprendre le premier responsable des forêts et de la reforestation, Mamadou Baïle. Cette année encore, le ministère en charge de l'environnement va sacrifier à la traditionnelle cérémonie de lancement officiel de la campagne de reforestation.

A cet effet, «nous invitons la population à s'investir dans la reconstitution du couvert végétal, car, il ne suffit pas de mettre en terre le plant, mais il faut l'entretenir pour la postérité. C'est ainsi que vous aurez rendu un service à la communauté, au monde», exhorte le directeur.