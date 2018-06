Cote d'Ivoire: Crise Fif-clubs - Le Gx entend suspendre sa participation aux activités de la FIF

«Vu la violation de l'article 34 pour la convocation de l'Assemblée générale ordinaire de ce 23 juin 2018, le Gx déclare cette assemblée irrégulière et par conséquent nulle et de nul effet toutes les décisions qui en découlent», conclut la note lue par le porte-parole, Armand Gohourou.

Aux banques et établissements financiers ainsi qu'à toute autre entité de ne plus faire de nouvelles avances de fonds à la Fif jusqu'à nouvel ordre», poursuit le document.

«Face à la dérive autocratique et aux graves soupçons de gabegie et de malversations financières des dirigeants actuels de la Fif, dans l'intérêt de la bonne marche du football en Côte d'Ivoire, le Gx demande, à l'instar de la Fifa, au gouvernement de Côte d'Ivoire, à la Caf ainsi qu'à toutes les entités qui financent habituellement les activités du football en Côte d'Ivoire, de geler leurs apports financiers à la Fif jusqu'à la publication des résultats de l'audit demandé par la Fifa.

Selon ledit communiqué, les graves soupçons de détournement et de malversations financières des dirigeants actuels de la Fif ont permis au Gx de réclamer de la Caf, du gouvernement et des établissements bancaires à suspendre leur soutien à l'institution du football ivoirien.

A l'issue de cette rencontre, les 40 clubs de L1, L2, D3 et Groupements d'intérêts, ont décidé de rompre leur collaboration avec le Comité exécutif actuel de la Fif et demander des sanctions financières de la Confédération africaine de football (Caf), du gouvernement ivoirien et des institutions financières et bancaires.

