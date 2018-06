Burkina Faso: Journée internationale de la veuve - Soutenir les orphelins

Le Burkina Faso, à l'initiative de la Fondation Lucie Kaboré-Traoré, a célébré la 8e édition de la journée internationale de la veuve, le samedi 23 juin 2018, à Ouagadougou, au siège de ladite fondation.

«Le veuvage est une triste réalité qui continuera, hélas d'exister. Perdre le pilier de la famille est un déchirement émotionnel. A cela s'ajoute très souvent la privation d'un héritage.

De nombreux veuves et orphelins sont plongés dans la pauvreté, pauvreté contraignant à l'arrêt des études, pauvreté exposant à des solutions immorales, pauvreté ouvrant à toute sorte de vulnérabilités.» C'est en ces termes que la coordonnatrice de la fondation Lucie Kaboré-Traoré, Dr Alice Zoungrana, a résumé le vécu quotidien de nombre de femmes ayant perdu leur conjoint.

C'était lors de la cérémonie commémorative de la 8e édition de la journée internationale de la veuve, organisée le 23 juin 2018, à Ouagadougou, par ladite fondation, en présence du chef du gouvernement burkinabè, Paul Kaba Thiéba, et de nombreuses veuves venues de diverses localités du pays des Hommes intègres. Pour Mme Zoungrana, chaque Burkinabè doit profiter de cette journée pour œuvrer à l'amélioration de la situation de la veuve, gage d'un développement inclusif.

«Le 23 juin, journée dédiée à la veuve par l'Assemblée générale des Nations unies en 2010 doit être pour chacun une journée de réflexion, de solidarité, et de justice envers la veuve pour un mieux- vivre au Burkina Faso. Car, aucun pays ne peut se développer en marginalisant une frange de sa population», a-t-elle soutenu.

Pour ce faire, la coordonnatrice de la Fondation a sollicité du ministère en charge de la femme, de la solidarité nationale et de la famille, un accompagnement des veuves à plusieurs niveaux. Pour elle, renforcer les capacités des veuves dans divers domaines, leur doter d'équipements et de matériel de production, faciliter leur accès aux micros crédits constituent des actions qui leur permettront de sortir de la pauvreté.

La première responsable de la fondation Lucie Kaboré-Traoré a aussi profité de la tribune qui lui est offerte pour inviter le parrain et maire de Ouagadougou, Armand Beouindé, à plaider la cause de la fondation auprès de ces collèges présidents des conseils municipaux.

«Nous vous confions le plaidoyer auprès des maires des différentes communes pour la prise en compte de la journée internationale de la veuve dans les plans communaux avec une ligne budgétaire pour la commémoration de ladite journée et, qu'ils puissent faciliter la mise place d'une représentation officielle de la fondation dans les communes où le besoin est identifié», sollicite-t-elle à l'endroit de M. Béouindé, par ailleurs président de l'association des municipalités du Burkina.

Des engagements en faveur des veuves

En réponse aux doléances de la fondation, les autorités se sont engagées à œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie des veuves et des orphelins au Burkina Faso. Paul Kaba Thiéba a exprimé la volonté de son gouvernement dont la politique de développement est axée sur la solidarité nationale, de travailler à la réduction des inégalités entre les fils et filles du Burkina. «Nous voulons surtout développer la solidarité entre les Burkinabè.

Nous ne voulons plus qu'il y ait des catégories de Burkinabè qui soient très riches et d'autres catégories qui soient très pauvres, et que certains soient abandonnés sur le chemin, tout simplement parce le chef de famille est décédé», a martelé le Premier ministre.

C'est pourquoi, il a ajouté que le pouvoir exécutif ne ménagera aucun effort pour soutenir les veuves et les orphelins et toutes les bonnes volontés qui œuvrent à leur insertion dans la société. Même engagement de la part du parrain de la célébration de la 8e édition de la journée internationale de la veuve.

«Je puis vous assurer de l'engagement et de la disponibilité du conseil municipal de Ouagadougou, à travers les services sociaux municipaux, à travailler pour la réduction des violences faites aux veuves, voire l'élimination de ces violences dans notre espace communal et dans tous les espaces communaux du Burkina Faso», s'est engagé le maire de Ouagadougou.

Mais la lutte pour la cause de la veuve ne réside pas seulement au niveau politique, mais également sur le plan individuel, a rappelé M. Beouindé.

De ce fait, il a indiqué que «nous devrons prendre conscience de l'importance de notre rôle et de nos lacunes que nous devons combler à travers nos décisions et actes quotidiens afin que les veuves du Burkina Faso soient mieux comprises et mieux soutenues».

«L'importance des actions terrain de cette fondation qui se bat pour l'égalité des droits, pour la dignité de la femme, en général et particulièrement de la veuve, est reconnue par la nation entière.

C'est pourquoi, le gouvernement lui a attribué le statut d'association d'utilité publique», fait savoir la représentante de la ministre en charge de la femme, Rosalie Yao. Le Premier ministre a rendu hommage à la fondatrice, Lucie Kaboré, décédée le 21 janvier 2018, pour sa vision et ses actions en faveur de la veuve et de l'orphelin depuis 1974.