Cote d'Ivoire: Olympiades universitaires/Cames - L'université Lorougnon Guédé triomphe à Ouaga

Un thème fort à propos pour le professeur Tidou Abiba Sanogo Koné qui est l'unique femme présidente d'université dans ledit espace. Mais également présidente de la conférence des recteurs et présidents d'universités de l'Afrique francophone et de l'océan indien (Crufaoci).

L'enseignement supérieur ivoirien peut être fier de l'université Jean Lorougnon Guédé de Daloa et des deux étudiants Sidibé Ousmane et Ebah Patrice qui ont raflé les premiers prix, l'un en biodiversité et l'autre, en droit de l'environnement, lors des « Olympiades universitaires » qui se sont tenues à l'occasion de la célébration du jubilé d'or, 50e anniversaire, du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur (Cames).

