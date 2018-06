Burkina Faso: Grèves des travailleurs des finances - Le mot d'ordre suspendu pour entrer en discussion

«Il y avait eu des avancées au cours des discussions que nous avons eues avec le gouvernement en fin mars 2018 et nous pensons qu'il est opportun pour lui d'examiner tous les points inscrits dans la plateforme, en plus des deux autres points qui viennent de s'y ajouter, notamment le respect des libertés syndicales et la levée des sanctions prises à l'égard de certains de nos camarades qui ont observé la grève », a-t-il ajouté.

A l'entendre, la CS-MEF croit en la bonne foi du chef de l'Etat et de son gouvernement à apporter des réponses satisfaisantes à sa plateforme revendicative. Mathias Kadiogo a dit espérer surtout que le président du Faso ait appréhendé les préoccupations des syndicats, tout en précisant que la Coordination va réunir les travailleurs et «avisera» au cas où elle n'est pas satisfaite des réponses de l'exécutif.

« Nous avons décidé de suspendre le mot d'ordre de grève, pour répondre favorablement à l'appel du chef de l'Etat à renouer le dialogue avec le gouvernement, et par respect des autorités coutumières et religieuses qui nous ont saisis au cours du week-end (NDLR : du 23 au 25 juin 2018) pour nous demander d'entendre les cris du cœur des utilisateurs des services financiers », s'est expliqué M. Kadiogo.

