En vue d'apprécier l'état de mise en œuvre du Projet de gestion participative des ressources naturelles et de développement rural au Nord, Est et Centre-Nord (NEER Tamba), d'analyser les difficultés et de faire des recommandations correctives, une mission de supervision dudit projet a sillonné la région de l'Est, du 29 au 31mai 2018.

A Komandougou, village situé dans la commune de Fada N'Gourma, la mission a visité un bas-fond rizicole, réhabilité en 2015. Par la suite, elle a échangé, à bâtons rompus, avec les bénéficiaires et les opérateurs sur, notamment, la qualité des aménagements, la mise en valeur des surfaces aménagées et la gestion de l'espace.

Les bénéficiaires, eux, sont heureux de faire partie des cibles de NEER Tamba. Pour le président du bas-fond, Soumaïla Bangou, grâce à l'appui du projet, les rendements annuels ont connu une hausse substantielle.

«Nous avons bénéficié de formations aux itinéraires techniques de production de riz. Nous avons été, également, gratifiés de matériel», a confié M. Bangou. En termes de rendements, les statistiques indiquent une production de l'ordre de 3 à 3,5 tonnes par hectare.

Selon le chef de mission technique, Jean-Charles Heyd, le niveau de mobilisation et d'organisation des producteurs témoigne de leur implication active dans la mise en œuvre du projet.

« Ils se sont montrés très intéressés et étaient ouverts à nos questions. Nous avons constaté, également que les femmes participent à toutes les activités», a-t-il dit. Toujours dans le village de Komandougou, la délégation a fait un détour au centre de formule enchainée, un établissement d'alphabétisation financé par le projet pour renforcer les capacités des populations.

La satisfaction des demandes de financement des micro-projets, le défi à relever

De retour à Fada N'Gourma, la mission s'est rendue dans une entreprise de transformation de manioc en « attièkè », afin de toucher du doigt l'impact du financement de NEER Tamba sur les micro-projets. Après les tournées, se sont succédé une série de rencontres, respectivement avec les organisations paysannes, les services déconcentrés de l'Etat et les partenaires techniques.

Les échanges ont porté sur l'état d'avancement du projet, les difficultés et les solutions. Comme bilan communiqué par le coordonnateur du projet NEER Tamba, Koudregma Zongo, sur 6 000 hectares à aménager, plus de la moitié a été réalisée. «Pour ce qui est des récupérations d'aires dégradées et autres, les statistiques indiquent que plus de 60% du programme a été exécuté », a-t-il ajouté.

En conclusion, seulement au bout de deux ans d'activités, le projet affiche une exécution physique globale de 40%. Quant aux insuffisances, à écouter M. Zongo, les choses patinent au niveau du processus de financement des micro-projets. Ainsi, aux dires du chef de mission technique, Jean-Charles Heyd, la satisfaction des demandes de financement est l'un des défis à relever.

Lancé en 2015, le projet NEER Tamba est mis en œuvre dans les régions de l'Est, du Nord et du Centre-Nord, sur une période de huit ans. Il a pour objectif général l'amélioration des conditions de vie des populations rurales les plus défavorisées.

Il est organisé en trois composantes techniques que sont : la réalisation de petits aménagements fonciers villageois, l'intensification des petites exploitations et la structuration des acteurs, ainsi que leur mise en réseau.