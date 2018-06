Sud-Soudan: Processus de paix - Salva Kiir et Riek Machar se reparlent

Soldats loyalistes et combattants du Mouvement populaire de libération du Soudan fidèles à Riek Machar s'affrontent à l'arme lourde. Sur le carreau, des dizaines de milliers de personnes ont déjà trouvé la mort, alors que des millions d'autres se sont déplacées et plusieurs villages effacés de la carte du Soudan du Sud.

Surtout quand on sait que du fait de leurs profondes divisions, le Soudan du Sud, indépendant depuis le 9 juillet 2011, est plongé depuis 2013 dans une guerre civile insoutenable. Malgré l'accord de paix signé le 26 août 2015 à Juba sifflant la fin de vingt mois d'un conflit particulièrement meurtrier, le pays reste à feu et à sang.

Cette rencontre intervient au lendemain d'un sommet des Etats d'Afrique de l'Est tenu quelques jours auparavant dans la capitale éthiopienne et visant à relancer les pourparlers de paix au Soudan du Sud au point mort depuis que Riek Machar a quitté le pays pour prendre le chemin de l'exil.

Après une première rencontre mercredi dernier à Addis-Abeba en Ethiopie, Salva Kiir et Riek Machar se sont rencontrés hier au centre des conférences de Khartoum au Soudan. En présence des présidents soudanais, Omar el-Bechir, et ougandais, Yoweri Museveni, le président sud-soudanais et son principal opposant ont pu se serrer la main et échanger quelques civilités d'usage.

