Cote d'Ivoire: Divo - L'inspection de l'enseignement primaire Municipalité réhabilitée et connectée à l'internet

A cause de la chaleur, certains agents étaient obligés d'aller travailler au dehors. Pour moi l'amélioration du cadre de vie et de travail est très important et est source de motivation". Toutes ces actions ont été très appréciées par le personnel.

Elle a en outre installé des climatiseurs dans les huit bureaux et la bibliothèque scolaire sise au groupe scolaire Bezy Tayoro. Sans oublier la connection de l'Iep Divo-Municipalité à l'internet et la construction d'un magasin mettant ainsi fin à l'encombrement du hall de son service qui faisait office de magasin avant son arrivée.

Le bâtiment qui abrite l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de Divo-Municipalité, "Iep" sis au quartier Dialogue depuis 40 ans et qui était dans un état de délabrement vient d'être réhabilité à l'initiative de Mme Coulibaly Fati épouse Séri, chef de cette circonscription de l'enseignement primaire après sa prise de fonction le 12 mars 2018.

