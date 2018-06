Cote d'Ivoire: Opportunités commerciales sur le continent - Le secrétaire au Commerce des Etats-Unis, Wilbur Ross bientôt au pays

Cette mission souligne l'engagement de l'administration Trump à accroître les opportunités et à éliminer les barrières commerciales pour renforcer les relations commerciales entre les États-Unis et l'Afrique.

« Les entreprises américaines peuvent offrir à la fois une technologie de pointe et un savoir-faire supérieur en matière de gestion d'entreprise, et de projets, aux marchés émergents d'Afrique. »

« Le président Trump et moi-même sommes fermement convaincus que les entreprises américaines, en collaboration avec les milieux d'affaires africains, aideront ces pays à se développer et, au final, à prendre leur place dans le système économique international », a déclaré le secrétaire Ross.

Le sous-secrétaire au Commerce pour le commerce international, Gilbert Kaplan, dirigera la délégation lors de passages en Éthiopie, au Kenya et en Côte d'Ivoire, et accompagnera le secrétaire Ross au Ghana.

Le secrétaire au Commerce des Etats-Unis, Wilbur Ross, a annoncé le 19 juin 2018 qu'il dirigera une délégation du Conseil consultatif présidentiel sur la façon de faire des affaires en Afrique (President's Advisory Council on Doing Business in Africa ou PAC-DBIA) lors d'une mission d'enquête au Ghana à la fin du mois.

